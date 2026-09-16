Phát triển Đảng trong hội viên nông dân: Gỡ khó để “ươm mầm”

Mô hình trồng dưa lưới thủy canh của đảng viên Trương Minh Hào.

Tiên phong làm giàu

Với mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới cho thu nhập cao, anh Trương Minh Hào ở xã Khe Tre là đảng viên nông dân tiêu biểu cho bản lĩnh và tư duy sản xuất nông nghiệp mới hiện nay. Khi nhiều người còn e ngại chi phí đầu tư lớn, anh đã tiên phong bỏ vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để xây dựng mô hình nhà màng, nhà lưới kiên cố. Tiếp đến là đưa phương pháp thủy canh hiện đại vào sản xuất, không chỉ giúp ngăn chặn sâu bệnh, giảm tối đa tác động của thời tiết, mà còn tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Với thu nhập khoảng 480 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, đảng viên Trương Minh Hào trở thành một trong những gương nông dân tiêu biểu của thành phố nhiều năm liền.

Nếu mô hình của anh Trương Minh Hào là điểm sáng về đầu tư công nghệ cao, thì đảng viên Ngô Văn Thịnh (phường Thanh Thủy) là điển hình về tư duy kinh tế tổng hợp đa tầng, đa giá trị trên quy mô lớn. Theo ông Thịnh, làm kinh tế nông nghiệp ngày nay phải theo hướng tổng hợp, lấy ngắn nuôi dài và áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Từ năm 2021 đến nay, ông Thịnh đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng để quy hoạch và xây dựng trang trại quy mô lớn, bao gồm 2,5ha nuôi cá nước ngọt, 5ha rừng keo lai, 4ha hoa màu, ươm cây cảnh cùng mô hình chăn nuôi bò sinh sản và gia cầm. Bình quân mỗi năm cho thu nhập khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đúng với tinh thần “đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hiện ông Thịnh là đầu mối cung ứng 170 tấn thức ăn nuôi cá mỗi năm cho hội viên nông dân trong vùng. Ông cũng tạo công ăn việc làm cho 11 lao động, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho 15 lao động; đồng thời, hỗ trợ vốn, cây con giống cho 4 hộ gia đình phát triển sản xuất.

Gỡ “nút thắt” trong công tác tạo nguồn

Những tấm gương đảng viên nông dân làm kinh tế giỏi một lần nữa khẳng định vai trò không thể thiếu của lực lượng nòng cốt này ở cơ sở. Tuy nhiên, công tác tạo nguồn phát triển Đảng từ hội viên nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. “Hiện rất vắng hội viên nông dân trẻ, bà con chủ yếu ở độ tuổi trung niên, cao tuổi; trong khi trình độ học vấn, chuyên môn của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Ở địa bàn thuần nông như tổ dân phố (TDP) An Bưu (phường Hương An) chúng tôi, cũng chỉ có 2/23 đảng viên là hội viên nông dân”, đồng chí Hồ Sĩ Hùng, Bí thư Chi bộ TDP An Bưu nói.

Nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, quyết không để công tác tạo nguồn gặp khó kéo dài.

“Đầu tiên là đẩy mạnh xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ nhằm thu hút lực lượng trẻ. Tiếp đến là phân công nhiệm vụ cho hội viên, tạo môi trường để họ rèn luyện bản lĩnh chính trị và tinh thần phục vụ cộng đồng. Đồng thời, quán triệt nhiệm vụ tìm kiếm, bồi dưỡng và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng là tiêu chí thi đua hằng năm của từng chi hội”, đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho hay.

Sáu tháng đầu năm 2026, các cấp hội nông dân đã giới thiệu 81 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng; trong đó đã có 15 hội viên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Chí Quang, phát triển Đảng trong hội viên nông dân không chỉ nằm ở số lượng đảng viên được kết nạp, mà còn ở chất lượng đội ngũ sau kết nạp. Những đảng viên trưởng thành từ phong trào nông dân luôn gắn bó mật thiết với cơ sở, ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua tại địa phương.

“Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy trong tạo nguồn phát triển Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng đảng viên, để mỗi đảng viên mới thực sự là hạt nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất và phong trào nông dân”, đồng chí Nguyễn Chí Quang cho biết thêm.