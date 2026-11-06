Từ nghị quyết đến việc làm

Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực I di tích Kinh thành Huế đang được khẩn trương thực hiện.

Phát huy giá trị di sản

Cuối tháng 9/2026, trong chuyến khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố đô Huế, đồng chí Vũ Hồng Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ, tìm hiểu hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ số.

Đồng chí Vũ Hồng Huy ấn tượng với việc kết nối những người yêu Huế cùng nghệ nhân thêu, chạm khảm, chế tác đồ gỗ để khôi phục kỹ thuật thủ công, tạo sản phẩm gắn với văn hóa cung đình, phục vụ du lịch.

Từ đầu năm đến ngày 21/9/2026, các điểm di tích do Trung tâm BTDT quản lý đón hơn 2,8 triệu lượt khách, thu gần 400 tỷ đồng phí tham quan. Các dịch vụ yến tiệc Hoàng cung, thưởng trà, Nhã nhạc, chụp ảnh trang phục cung đình góp phần đưa di sản đến gần hơn với du khách. Doanh thu dịch vụ đạt 65,9 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận nộp ngân sách dự kiến khoảng 10,9 tỷ đồng, tăng 68%. Kết quả này cho thấy phát huy di sản vừa làm phong phú trải nghiệm, vừa tạo nguồn lực đóng góp cho sự phát triển.

Đồng chí Hoàng Việt Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm BTDT, cho biết, Đảng ủy xác định đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bắt đầu từ quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Các chủ trương của Trung ương và thành phố, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, được triển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, cùng việc xác định rõ đầu việc và đơn vị chịu trách nhiệm.

Theo đồng chí Hoàng Việt Trung, định hướng trong nghị quyết phải chuyển thành công việc cụ thể, có tiến độ và kết quả để đánh giá. Từ trùng tu di tích, phát triển dịch vụ đến giáo dục di sản, chuyển đổi số, từng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện. Trung tâm phối hợp các sở, ngành, trường học, đối tác huy động nguồn lực; thường xuyên kiểm tra tiến độ, nhận diện vướng mắc, điều chỉnh cách làm và gắn trách nhiệm với kết quả, bảo đảm phát huy giá trị di sản không làm tổn hại các giá trị gốc.

Cách làm đó thể hiện qua chuyển biến trong bảo tồn, từ cứu nguy khẩn cấp sang trùng tu chuyên sâu, phục hồi và phát huy giá trị. Thành phố đầu tư gần 4.800 tỷ đồng tu bổ hơn 200 công trình, hạng mục di tích. Giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm thực hiện 43 dự án với tổng vốn hơn 1.063 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến triển khai 27 dự án, vốn 1.594 tỷ đồng, tập trung vào các công trình quan trọng trong Hoàng thành.

Cùng với bảo tồn vật thể, Trung tâm đưa chuyển đổi số và giáo dục di sản vào kế hoạch. Hơn 200 công trình, hạng mục đã được số hóa, khoảng 900 hạng mục đang triển khai. Đến tháng 9/2026, chương trình “Giáo dục di sản” thu hút hơn 53.800 học sinh và 8.195 sinh viên tham quan, học tập tại các điểm di tích. Những kết quả này cho thấy nghị quyết được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng, từ bảo vệ di sản đến đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Cụ thể hóa nghị quyết từ cơ sở

Tại phường Thuận Hóa, chủ trương phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân được triển khai thông qua việc hỗ trợ các mô hình phù hợp với lợi thế địa bàn. Công ty TNHH Nghĩa Collection tận dụng vải vụn, vải jean, gáo dừa, gỗ và nguyên liệu thân thiện với môi trường làm ra hơn 10 dòng sản phẩm thủ công. Mỗi năm, cơ sở đạt doanh thu 400 - 500 triệu đồng, tạo việc làm cho người lao động.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan, khảo sát trực tiếp công tác bảo tồn và phát huy di sản tại Đại Nội.

Chị Lê Thị Thuận Lộc, đại diện Nghĩa Collection cho biết, các lớp tập huấn, hội thảo, không gian thực hành và quảng bá giúp nâng cao tay nghề, hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Chị mong được hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, Đảng ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân. Chính quyền phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể triển khai chính sách, hỗ trợ thủ tục, vốn, kỹ thuật.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hoa Tranh, cấp ủy định hướng bằng nghị quyết; chính quyền cụ thể hóa thành giải pháp, phân công thực hiện; Mặt trận và đoàn thể gần dân, nắm bắt nhu cầu để kết nối nguồn lực. Quan trọng hơn, hỗ trợ phải đi vào từng mô hình, giúp cơ sở tháo gỡ những vấn đề cụ thể như nâng chất lượng sản phẩm, tìm đầu ra, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, chủ trương không dừng ở văn bản mà tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại phường Phú Xuân, định hướng xây dựng đô thị di sản, văn hóa, du lịch được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ bảo vệ di tích, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế có 2.233 hộ chính thuộc diện ảnh hưởng ở giai đoạn 1, trong đó gần 1.900 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, cho biết địa phương cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, xác định nhiệm vụ, tiến độ và theo dõi hằng tuần. Phường chủ động nắm tình hình từng khu vực, hộ dân, nhận diện sớm khó khăn để phối hợp tháo gỡ.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Bằng, vận động bàn giao mặt bằng cần gặp gỡ, giải thích để người dân hiểu mục tiêu trả lại không gian di tích, bảo vệ cảnh quan, chỉnh trang đô thị. Với hộ chưa bàn giao, chính quyền tiếp tục lắng nghe, hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định và quan tâm ổn định cuộc sống sau di dời. Việc theo dõi tiến độ hằng tuần giúp nhận diện khâu chậm, xác định trách nhiệm, điều chỉnh cách làm.