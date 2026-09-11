Đưa phòng, chống ma túy về cơ sở

Hội viên nông dân phường Thủy Xuân ký cam kết xây dựng phường không ma túy.

Thường xuyên, thiết thực

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Bám sát chủ trương về xây dựng “xã, phường không ma túy”, hướng đến “thành phố Huế không ma túy”, Hội Nông dân thành phố đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 46-KH/HNDT ngày 2/7/2026 về xây dựng mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” tại các xã, phường giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, hội thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

Tại phường An Cựu, ngay sau khi ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy”, Hội Nông dân phường đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các thành viên nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình. Tại buổi tập huấn, Công an phường An Cựu trực tiếp tuyên truyền chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy; phổ biến những quy định mới của pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác tuyên truyền, phát hiện, tố giác tội phạm. Hoạt động này góp phần đưa mô hình đi vào thực chất, giúp mỗi thành viên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tham gia phòng, chống ma túy ngay từ gia đình và cộng đồng.

Theo bà Châu Thị Thúy Kiều, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Cựu, một trong những nhiệm vụ được các cấp hội chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về tác hại của ma túy; nhận diện các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các dạng ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” dưới các dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Qua đó, vận động hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Hội Nông dân các cấp tập trung xây dựng, củng cố mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy”, gắn trách nhiệm của tổ chức hội với từng cán bộ, hội viên. Hội chỉ đạo 100% chi hội tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết tham gia xây dựng xã, phường không ma túy; gắn việc thực hiện cam kết với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn, đô thị văn minh…

Ông Phan Xuân Nam cho rằng, điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của cán bộ, hội viên; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức hội ngay từ cơ sở.

Hội viên nông dân xã Vinh Lộc tham gia diễu hành sau khi ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy”.

Từ nhận thức đến hành động

Để công tác phòng, chống ma túy đi vào thực chất, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cấp hội chủ động phối hợp với lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nắm chắc tình hình địa bàn; vận động hội viên tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, phát huy vai trò của mỗi gia đình hội viên trong quản lý, giáo dục con em và người thân, góp phần phòng ngừa ma túy từ cơ sở.

Một nội dung được hội quan tâm là vận động người nghiện tham gia cai nghiện theo quy định và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Với vai trò, chức năng của tổ chức hội, các cấp hội nông dân phối hợp hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn, vật tư, cây trồng, vật nuôi và các mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, góp phần giúp người sau cai nghiện có điều kiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên không trồng các loại cây có chứa chất ma túy; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những nội dung thể hiện vai trò của tổ chức hội trong chủ động phòng ngừa ma túy trên địa bàn nông thôn.

Theo ông Phan Xuân Nam, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” hoạt động hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các chi hội. Mục tiêu của hội không chỉ là xây dựng mô hình hay hoàn thành việc ký cam kết, mà quan trọng là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của từng hội viên, từng gia đình. Khi mỗi cán bộ, hội viên chủ động phòng ngừa, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia cùng cộng đồng, công tác phòng, chống ma túy sẽ được thực hiện thường xuyên, ngay từ cơ sở.