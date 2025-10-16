  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Dọn dẹp bom mìn chưa nổ tại Gaza có thể mất từ 20 tới 30 năm

ClockThứ Sáu, 24/10/2025 14:36
Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng này đã dấy lên hy vọng rằng công việc khổng lồ là loại bỏ vật nổ khỏi hàng triệu tấn đống đổ nát có thể bắt đầu.

Căng thẳng Gaza leo thang, Israel và Mỹ nhóm họp giữa nguy cơ đổ vỡ ngừng bắnHamas kêu gọi mở cửa khẩu RafahTổng thống Mỹ nhận định về công cuộc tái thiết Gaza

Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 19/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Một quan chức của tổ chức nhân đạo Humanity & Inclusion cho biết việc dọn sạch bề mặt Dải Gaza khỏi các vật nổ còn sót lại có thể kéo dài từ 20 đến 30 năm, mô tả vùng đất này như một “cánh đồng mìn khủng khiếp, chưa được lập bản đồ."

Theo một cơ sở dữ liệu do Liên hợp quốc dẫn đầu, ít nhất 53 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương do những mảnh vỡ và vật nổ sót lại từ cuộc chiến Israel-Hamas kéo dài 2 năm. Đây là con số mà các tổ chức cứu trợ cho rằng thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng này đã dấy lên hy vọng rằng công việc khổng lồ là loại bỏ vật nổ khỏi hàng triệu tấn đống đổ nát có thể bắt đầu. 

Nick Orr, chuyên gia xử lý vật nổ thuộc Humanity & Inclusion, so sánh tình hình với các thành phố Anh sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ông nói: “Nếu nói dọn sạch hoàn toàn, điều đó sẽ không xảy ra, nó nằm dưới lòng đất. Chúng ta sẽ còn tìm thấy chúng trong nhiều thế hệ nữa. Nếu chỉ dọn trên bề mặt, đó là điều có thể đạt được trong một thế hệ - tôi nghĩ khoảng 20 đến 30 năm. Đó sẽ là một quá trình từng chút một đối với một vấn đề rất lớn”./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: dọn dẹpbom mìnGaza
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Thảnh thơi là một sự lựa chọn

Tôi đi làm, tự lo cho cuộc sống của mình, có thể sửa bóng đèn, dọn nhà, giặt giũ, nấu ăn, mọi thứ tôi đều làm được.

Thảnh thơi là một sự lựa chọn
Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 7/10 cho biết Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Mohammed Abdulrahman Al Thani sẽ tới Sharm El-Sheikh, Ai Cập vào sáng 8/10 để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel và Hamas về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top