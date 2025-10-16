Dọn dẹp bom mìn chưa nổ tại Gaza có thể mất từ 20 tới 30 năm

Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 19/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức của tổ chức nhân đạo Humanity & Inclusion cho biết việc dọn sạch bề mặt Dải Gaza khỏi các vật nổ còn sót lại có thể kéo dài từ 20 đến 30 năm, mô tả vùng đất này như một “cánh đồng mìn khủng khiếp, chưa được lập bản đồ."

Theo một cơ sở dữ liệu do Liên hợp quốc dẫn đầu, ít nhất 53 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương do những mảnh vỡ và vật nổ sót lại từ cuộc chiến Israel-Hamas kéo dài 2 năm. Đây là con số mà các tổ chức cứu trợ cho rằng thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng này đã dấy lên hy vọng rằng công việc khổng lồ là loại bỏ vật nổ khỏi hàng triệu tấn đống đổ nát có thể bắt đầu.

Nick Orr, chuyên gia xử lý vật nổ thuộc Humanity & Inclusion, so sánh tình hình với các thành phố Anh sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ông nói: “Nếu nói dọn sạch hoàn toàn, điều đó sẽ không xảy ra, nó nằm dưới lòng đất. Chúng ta sẽ còn tìm thấy chúng trong nhiều thế hệ nữa. Nếu chỉ dọn trên bề mặt, đó là điều có thể đạt được trong một thế hệ - tôi nghĩ khoảng 20 đến 30 năm. Đó sẽ là một quá trình từng chút một đối với một vấn đề rất lớn”./.