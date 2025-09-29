Thứ Hai, 29/09/2025 16:34 (GMT+7)
Tìm thấy nam thanh niên mất tích khi đi câu cá
HNN.VN - Chiều 29/9, lực lượng chức năng phường Phong Thái xác nhận đã tìm thấy thi thể nam thanh niên Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Sơn Quả, phường Phong Thái) sau gần một ngày mất tích khi đi thả lưới, câu cá.
Thi thể anh D. được đưa về nhà lo hậu sự
Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 28/9, anh D. một mình ra khu vực hồ nước gần nhà để bủa lưới, câu cá. Tối cùng ngày, không thấy anh này trở về, gia đình tìm kiếm và trình báo sự việc lên chính quyền vào sáng 29/9.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân phòng cùng người dân phối hợp tìm kiếm tại khu vực hồ.
Đến hơn 14h cùng ngày, thi thể anh D. đã được tìm thấy địa phận hói Ông Vàng, gần lòng hồ nói trên. Các cơ quan chức năng đã tiến hành đưa thi thể lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Chính quyền phường Phong Thái đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông, hồ, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão kéo dài.
Song Minh