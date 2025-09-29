Tìm thấy nam thanh niên mất tích khi đi câu cá

Thi thể anh D. được đưa về nhà lo hậu sự

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 28/9, anh D. một mình ra khu vực hồ nước gần nhà để bủa lưới, câu cá. Tối cùng ngày, không thấy anh này trở về, gia đình tìm kiếm và trình báo sự việc lên chính quyền vào sáng 29/9.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân phòng cùng người dân phối hợp tìm kiếm tại khu vực hồ.

Đến hơn 14h cùng ngày, thi thể anh D. đã được tìm thấy địa phận hói Ông Vàng, gần lòng hồ nói trên. Các cơ quan chức năng đã tiến hành đưa thi thể lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Chính quyền phường Phong Thái đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông, hồ, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão kéo dài.