Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Phòng ANM&PCTPSDCNC làm việc với chủ tài khoản tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP. Huế phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác, bình luận, chia sẻ (share), hoặc bày tỏ cảm xúc (like) với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các đối tượng phản động lưu vong như: Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Phòng ANM&PCTPSDCNC đã tổ chức xác minh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường nơi cư trú tiến hành mời làm việc 45 cá nhân liên quan. Qua làm việc, đa số các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, 45 cá nhân nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm, không tham gia tương tác với các trang tin có nội dung xấu, độc.