  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/05/2026 15:12

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

HNN.VN - Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4Xử lý người đàn ông bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công anXử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội

Phòng ANM&PCTPSDCNC làm việc với chủ tài khoản tương tác với các trang tin phản động, chống phá 

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP. Huế phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác, bình luận, chia sẻ (share), hoặc bày tỏ cảm xúc (like) với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các đối tượng phản động lưu vong như: Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Phòng ANM&PCTPSDCNC đã tổ chức xác minh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường nơi cư trú tiến hành mời làm việc 45 cá nhân liên quan. Qua làm việc, đa số các trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, 45 cá nhân nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm, không tham gia tương tác với các trang tin có nội dung xấu, độc.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anxử lýtrường hợptương táctrang tinphản động
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu

Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường An Cựu nhằm khảo sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An Cựu
Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động.

Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương
Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đổi mới hoạt động Công đoàn gắn với học tập và làm theo lời Bác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top