Xử lý người đàn ông bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an

Công an TP. Huế làm việc với ông T.V.T.G

Theo đó, vào ngày 13/12/2025, trong quá trình làm việc ở nước ngoài, ông T.V.T.G đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an TP. Huế nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nội dung bình luận mang tính chất xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã phối hợp Công an phường Hương Thủy đã làm việc với ông T.V.T.G. Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã phân tích, làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu ông T.V.T.G chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.