Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

Nhắc đến ngày 30/4, người Việt Nam nhớ đến một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc - ngày kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất non sông thu về một mối. Nhưng trên không gian mạng, hành trình bảo vệ ý nghĩa của sự kiện lịch sử ấy vẫn chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Các thế lực thù địch, phản động không ngừng rêu rao những luận điệu phủ nhận ý nghĩa của Đại thắng mùa Xuân 1975, gọi đây là “nội chiến”, “tháng Tư đen” hay “Ngày quốc hận”. Những nội dung trên được lan truyền bằng nhiều phương thức tinh vi.

Với hơn 77 triệu người sử dụng internet, chiếm hơn 75% dân số, Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển không gian số nhanh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức khi mạng xã hội trở thành “trận địa” để các thế lực thù địch lợi dụng phát tán thông tin sai trái. Những video ngắn, bài viết, bình luận được ngụy trang dưới danh nghĩa “góc nhìn đa chiều”, “sự thật lịch sử” xuất hiện dày đặc, len lỏi vào các nền tảng phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, tác động trực tiếp đến nhận thức của một bộ phận người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Không chỉ đơn thuần là những bài viết phủ nhận lịch sử, các đối tượng chống phá hiện nay đã nâng cấp đáng kể cả về công nghệ lẫn chiến thuật. Họ thiết lập hàng loạt website đặt máy chủ ở nước ngoài để né tránh sự kiểm soát, lập các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai lệch và lôi kéo người trong nước tham gia các hoạt động gây rối.

“Đáng chú ý là thủ đoạn “trộn lẫn thật-giả”, tức là lồng ghép thông tin sai lệch vào các nội dung có thật, hoặc cắt ghép, bóp méo phát ngôn, sự kiện nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực”, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết.

Cần cảnh giác với những video clip mà các thế lực phản động lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ deep fake để làm giả hình ảnh, giọng nói thậm chí đặc điểm sinh trắc học của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo nội dung bịa đặt.

Đáng lo ngại hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ deep fake đã tiếp thêm vũ khí cho các nhóm đối tượng này. Hình ảnh, giọng nói, thậm chí đặc điểm sinh trắc học của lãnh đạo có thể bị làm giả một cách tinh xảo, tạo ra những nội dung bịa đặt mà người xem thông thường gần như không thể phân biệt thật giả bằng mắt thường. Phía sau những tài khoản phát tán nội dung ấy thường là mạng lưới tài khoản ảo được điều phối bài bản, sử dụng công cụ kỹ thuật để tăng tương tác nhân tạo, tạo hiệu ứng đám đông và khiến thông tin sai lệch nhanh chóng lan rộng.

Những con số biết nói

Trước thực trạng đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã triển khai đồng bộ và quyết liệt hàng loạt biện pháp. Chỉ trong năm 2025, lực lượng A05 đã chỉ đạo và phối hợp công an các đơn vị, địa phương giám sát tới 15 triệu tài khoản Facebook, 273.000 website và blog, 55.000 kênh YouTube và hơn 100.000 kênh TikTok, đây là một quy mô chưa từng có trong công tác bảo vệ an ninh mạng.

“Năm 2025, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người dân. Chúng tôi đã vận động các KOL, KOC và công ty truyền thông cùng tham gia chiến dịch tuyên truyền tích cực về sự kiện 30/4, từ việc thay ảnh đại diện, đăng tải những nội dung tự hào dân tộc”, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn chia sẻ thêm. Ông cũng cho biết, khi người dân chủ động tham gia, sức lan tỏa của thông tin tích cực lớn hơn rất nhiều so với việc thực thi đơn lẻ của lực lượng.

Kết quả đấu tranh cũng ghi nhận những con số rất đáng chú ý: 28 chuyên án và 45 kế hoạch nghiệp vụ được triển khai; 35 đối tượng bị bắt và xử lý hình sự; 451 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính; 1.950 cá nhân bị triệu tập, răn đe; 8 hội nhóm phức tạp bị vô hiệu hóa. Những con số này phản ánh rõ thực trạng hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng không hề nhỏ, nhưng cũng khẳng định năng lực và quyết tâm của lực lượng chức năng trong cuộc chiến bảo vệ sự thật lịch sử.

"Phủ đỏ" không gian mạng bằng tình yêu nước

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn chủ động chuyển sang thế tấn công trên mặt trận tuyên truyền. Nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Cục đã tham mưu triển khai chiến dịch "Phủ đỏ mạng xã hội", với tinh thần là một chiến dịch truyền thông đồng loạt, có chiều sâu, lan tỏa rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hàng nghìn học viên Học viện An ninh nhân dân đã đồng loạt thay ảnh đại diện, phủ màu đỏ trên trang mạng xã hội cá nhân, cùng những dòng hashtag mang đầy ý nghĩa: #tuhaongay30_4, #maucothongnhat, #50namtuhaodantoc. Chiến dịch không chỉ là một hành động biểu tượng, mà còn là lời khẳng định: trong thời đại số, lòng yêu nước có thể và cần được thể hiện ngay trên không gian mạng, bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Sức lan tỏa của chiến dịch càng trở nên mạnh mẽ hơn khi lực lượng Công an các địa phương vừa bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện kỷ niệm, vừa hóa thân thành những người kể câu chuyện lịch sử giữa đời thường, lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình, chạm đến trái tim người xem bằng những câu chuyện và cảm xúc chân thật.

Khi lòng yêu nước bắt đầu từ những cú “click”

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng có mạnh đến đâu, cuộc chiến trên không gian mạng sẽ không thể giành thắng lợi nếu thiếu sự tham gia của từng người dùng. Mỗi cú click chia sẻ, mỗi lượt bình luận đều có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi lan truyền thông tin, ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào ý thức của người sử dụng.

Điều quan trọng trước tiên là không chia sẻ, bình luận hay lan truyền bất kỳ nội dung nào khi chưa kiểm chứng nguồn gốc, đặc biệt là những thông tin giật tít, gây sốc về các sự kiện lịch sử nhạy cảm. Cần ý thức rõ ràng rằng việc vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch không chỉ gây hại cho cộng đồng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm phát tán nội dung xuyên tạc, người dùng nên kịp thời chủ động trình báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Ngày 30/4 mãi là niềm tự hào của dân tộc. Bảo vệ ý nghĩa thiêng liêng của ngày lịch sử ấy trong kỷ nguyên số, vì thế, không chỉ là nhiệm vụ của những người mang sắc phục, mà là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, đến từ những điều nhỏ nhất như hành vi trên không gian mạng.

