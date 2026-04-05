  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 05/04/2026 13:05

Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

HNN.VN - Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” năm 2026.

Học sinh tranh tài tại cuộc thi Rung chuông vàng “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”

Ngày hội thu hút sự tham gia của 350 học sinh, đoàn viên, thanh niên và thành viên các câu lạc bộ trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với giáo dục trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Mở đầu chương trình là hoạt động chạy xe tuần hành cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi Rung chuông vàng “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”. Qua đó, quy tụ 90 học sinh lớp 6 đến từ Trường THCS Phạm Văn Đồng, THCS Chu Văn An và THCS Thủy Vân. Thông qua hình thức thi trực quan sinh động, các em được củng cố kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Chương trình còn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 250 đoàn viên, thanh niên. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định cơ bản của pháp luật giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm thường gặp và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giúp thanh thiếu nhi không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật mà còn hình thành kỹ năng, thái độ và hành vi đúng đắn khi tham gia giao thông. Từ đó, chung tay giảm thiểu tai nạn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếthanh thiếu nhilan tỏavăn hóagiao thôngtrải nghiệmthực tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế

Giải bơi, lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2026 khởi tranh sáng 5/4 tại Trung tâm Thể thao thành phố Huế (2 Lê Quý Đôn). Với nhiều gương mặt xuất sắc tham dự, như: Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Thanh Bảo, Nguyễn Quốc…, giải hứa hẹn diễn ra gay cấn, kịch tính và nhiều kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập.

Huế - mùa dịu dàng

Ấy là mùa của những ngày cuối xuân - chớm hạ, ve bắt đầu nối nhau râm ran trên những tán cây. Mùa này - đoạn những ngày tháng 3 đầu tháng 4, đêm khuya và sáng sớm Huế còn se se lạnh nên trong ngày cũng có nhiều quãng thời gian mát mẻ. Đây là điều kiện quá lý tưởng để du khách gần xa đến Huế trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, di tích, danh thắng và đời sống thường nhật của cố đô này.

Huế - Thành phố bảo tàng sống

Trong bối cảnh các thành phố di sản thế giới đang tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, khái niệm “thành phố bảo tàng sống” đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương hướng tới. Huế với di sản văn hóa đặc sắc và bản sắc riêng, hoàn toàn có thể trở thành một điển hình xuất sắc của mô hình này.

Kim Long Motor Huế thiết lập hệ thống phân phối tại Thái Lan

Ngày 4/4, ông Hồ Công Hải, đồng Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor cho biết, Công ty Kim Long Motor đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Kijsetthi Mobility (Thái Lan) để phân phối các dòng xe bus tại thị trường Thái Lan.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top