Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

Học sinh tranh tài tại cuộc thi Rung chuông vàng “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”

Ngày hội thu hút sự tham gia của 350 học sinh, đoàn viên, thanh niên và thành viên các câu lạc bộ trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với giáo dục trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Mở đầu chương trình là hoạt động chạy xe tuần hành cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi Rung chuông vàng “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”. Qua đó, quy tụ 90 học sinh lớp 6 đến từ Trường THCS Phạm Văn Đồng, THCS Chu Văn An và THCS Thủy Vân. Thông qua hình thức thi trực quan sinh động, các em được củng cố kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Chương trình còn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 250 đoàn viên, thanh niên. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định cơ bản của pháp luật giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm thường gặp và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giúp thanh thiếu nhi không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật mà còn hình thành kỹ năng, thái độ và hành vi đúng đắn khi tham gia giao thông. Từ đó, chung tay giảm thiểu tai nạn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.