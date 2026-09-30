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Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 - Huế ký kết quy chế phối hợp với 11 xã

HNN.VN - Chiều 1/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Khu vực 1 - Huế tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa VKSND Khu vực I - Huế với Đảng ủy, UBND các xã, phường: Thuận Hóa, An Cựu, Vĩ Dạ, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Thuận An, Dương Nỗ, Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ.

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Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 - Huế ký kết với lãnh đạo các địa phương  

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất thông qua Quy chế phối hợp.

Nội dung quy chế tập trung xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm: tiếp nhận, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; giải quyết các vụ việc liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quản lý đảng viên đang công tác tại VKSND hai cấp thành phố Huế.

Đại diện Lãnh đạo các xã, phường đánh giá cao việc ký kết quy chế, xem đây là bước tiến quan trọng trong công tác phối hợp liên ngành. Các địa phương mong muốn VKSND Khu vực I - Huế tiếp tục hỗ trợ, trao đổi thông tin tư pháp và các nhiệm vụ chung để kịp thời xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Tạ Đình Thành, Viện trưởng VKSND Khu vực 1 - Huế tiếp thu các ý kiến đóng góp. Đồng chí khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với 11 xã, phường triển khai hiệu quả nội dung đã ký kết, góp phần bảo đảm hoạt động tư pháp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương.

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