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ClockThứ Hai, 02/11/2026 17:08

VietinBank Nam Huế ủng hộ 400 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

HNN.VN - Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, chiều 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế (VietinBank Nam Huế), góp phần huy động thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

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 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ từ VietinBank Nam Huế. 

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 từ VietinBank Nam Huế.

Nguồn kinh phí được phân bổ cho 20 đơn vị, gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 19 xã, phường. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được hỗ trợ 50 triệu đồng; xã Chân Mây - Lăng Cô 107 triệu đồng; phường Phú Bài 30 triệu đồng; phường An Cựu 23 triệu đồng; các địa phương còn lại được hỗ trợ từ 5 - 20 triệu đồng. Nguồn kinh phí sẽ được phối hợp triển khai đúng mục đích, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hoạt động tiếp nhận ủng hộ thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, đồng thời phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực của Mặt trận các cấp. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Nam Anh
 Từ khóa:
ký kếtQuỹ "vì người nghèo"Mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
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