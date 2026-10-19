Liên kết phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Hội Nông dân thành phố Huế và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm tổ chức ký kết biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị.

Theo biên bản ký kết, hai bên thống nhất phối hợp phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị trong thời gian 5 năm (2026 - 2031).

Trọng tâm là tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn, bò vàng, gà ri, gà mía; trồng rau, cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Trước mắt, ưu tiên tổ chức một lớp đào tạo cho cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, từng bước hình thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Hai đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý chất thải, phụ phẩm nông nghiệp, góp phần giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân trong sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp xây dựng hệ thống giới thiệu, tiêu thụ nông sản theo phương châm “Nông dân Huế dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của nông dân Huế”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị là hướng đi quan trọng nhằm chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, hợp tác, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị hai đơn vị phát huy vai trò chủ thể của người nông dân, lấy hiệu quả kinh tế và thu nhập của nông dân làm thước đo kết quả hợp tác. Đặc biệt, chú trọng xây dựng các mô hình điểm, chuyển giao kỹ thuật, kết nối chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

"Hai đơn vị sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, xây dựng nền nông nghiệp Huế xanh, sạch, an toàn, có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.