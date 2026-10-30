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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 12:05

Chung tay hỗ trợ nhân đạo, tạo sinh kế lâu dài

HNN.VN - Sáng 30/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031.

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 Lễ ký kết góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển sinh kế bền vững cho người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị phấn đấu triển khai ít nhất 3 mô hình hỗ trợ nhân đạo gắn với các hoạt động cao điểm như: "Tết Nhân ái", "Tháng Nhân đạo", "Tháng hành động vì Hợp tác xã" và "Địa chỉ nhân đạo". Hằng năm, lựa chọn ít nhất 1 xã, phường để phát triển 1 mô hình hợp tác xã gắn với mô hình Chợ Nhân đạo thuộc chương trình "Tết Nhân ái" và "Tháng Nhân đạo".

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tối thiểu 1 lớp tập huấn mỗi năm, tập trung vào kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng; quản lý, điều hành tổ hợp tác, hợp tác xã và phát triển sinh kế. Các hoạt động tập huấn đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động hiến máu, hiến mô, tạng trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và thành viên hợp tác xã.

Điểm đáng chú ý của chương trình là hướng các hoạt động nhân đạo từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người thụ hưởng từng bước ổn định cuộc sống bằng chính năng lực của mình. Thông qua việc kết nối nguồn lực nhân đạo với thế mạnh tổ chức sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương có thêm cơ hội học nghề, tạo việc làm, tham gia các mô hình sinh kế phù hợp và nâng cao khả năng tự chủ.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các hợp tác xã, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hợp tác và tương trợ trong cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành những mô hình hỗ trợ có tính liên kết, lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển sinh kế bền vững trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
 Từ khóa:
Hội Chữ thập đỏký kếtLiên minh HTXtrợ giúpnhân đạo
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