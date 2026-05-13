Vi phạm quy định giao thông, tài xế xe tải bị khởi tố

HNN.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm T. (sinh năm 1982, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đối tượng Trần Lâm T. (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 

Trước đó, ngày 6/12/2025, Trần Lâm T. điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 89H-085.XX theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến cầu Phú Mậu, đoạn Km13+555 cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Khe Tre (TP. Huế) - nơi đang có công trường thi công, xe tải đã va chạm với xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43C-262.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe bán tải ngoài tài xế còn có 3 người khác.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bán tải bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%, phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản được xác định hơn 637 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trần Lâm T. điều khiển phương tiện đi qua khu vực đang thi công, có đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với xe bán tải lưu thông cùng chiều. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Trang
Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng

Ngày 13/5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố, VKSND khu vực 2 - Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản

Chiều 12/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển TP. Huế.

Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 12/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Tham dự tọa đàm có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành.

