Vi phạm quy định giao thông, tài xế xe tải bị khởi tố

Đối tượng Trần Lâm T. (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Trước đó, ngày 6/12/2025, Trần Lâm T. điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 89H-085.XX theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến cầu Phú Mậu, đoạn Km13+555 cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Khe Tre (TP. Huế) - nơi đang có công trường thi công, xe tải đã va chạm với xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43C-262.xx đang di chuyển cùng chiều phía trước. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe bán tải ngoài tài xế còn có 3 người khác.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bán tải bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%, phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản được xác định hơn 637 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trần Lâm T. điều khiển phương tiện đi qua khu vực đang thi công, có đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với xe bán tải lưu thông cùng chiều. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.