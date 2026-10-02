Bám địa bàn, ngăn ngừa mua bán người

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người đến người dân vùng A Lưới. Ảnh: Võ Tiến

Bám bản, sát dân

Khi màn đêm buông xuống, tiếng loa phát thanh di động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP lại vang lên ở các thôn bản tại vùng cao A Lưới. Nội dung tuyên truyền pháp luật được truyền tải qua những câu chuyện gần gũi, cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, lừa người ra nước ngoài và những chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội.

Ông Hồ Văn Cườm (dân tộc Pa Cô, xã A Lưới 3) chia sẻ: “Trước đây, bà con nghe lời ngon ngọt trên mạng hay kẻ xấu xúi giục đi làm ăn xa lương cao là dễ tin lắm. Nhưng nhờ cán bộ Biên phòng đến tận nhà, lên tận rẫy hướng dẫn, chiếu video cho coi về thủ đoạn của kẻ lừa đảo mua bán người, bà con sáng cái mắt rồi. Giờ ai nói đi làm xa không rõ nguồn gốc là bà con báo ngay cho Đồn Biên phòng liền”.

Bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 cho biết, sự phối hợp giữa BĐBP với MTTQ và các đoàn thể địa phương giúp nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố tình đoàn kết quân dân. Việc thường xuyên bám địa bàn, gần gũi với người dân cũng góp phần giúp bà con yên tâm lao động, phát triển kinh tế, giảm nguy cơ bị tội phạm lợi dụng.

BĐBP thành phố hiện quản lý địa bàn 12 xã, phường trên hai tuyến biên giới với 10 Đồn Biên phòng và 1 Hải đội. Đời sống của một bộ phận người dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật ở một số địa bàn còn hạn chế. Đây là những yếu tố khiến người dân dễ bị các đối tượng mua bán người dụ dỗ, lợi dụng.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (từ 1/7/2026 đến 30/9/2026), BĐBP thành phố đã rà soát, lập danh sách quản lý hơn 12.400 công dân vắng mặt tại địa phương, trong đó có gần 2.800 người dưới 18 tuổi. Lực lượng Biên phòng phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế và chính quyền địa phương tổ chức 13 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút 1.000 lượt người tham gia; thực hiện 34 lượt tuyên truyền bằng loa di động và hơn 108 giờ tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh. Các video ngắn cảnh báo thủ đoạn mua bán người cũng được phổ biến trên mạng xã hội, góp phần đưa thông tin đến người dân.

Nhận diện và ngăn chặn từ sớm

Với BĐBP thành phố, phòng, chống mua bán người không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là chủ động nhận diện nguy cơ, ngăn chặn từ khi xuất hiện những dấu hiệu ban đầu. Qua đợt cao điểm, BĐBP thành phố đã chủ trì bắt giữ, xử lý 13 vụ/21 đối tượng, khởi tố 2 vụ án ma túy và xử phạt nhiều vụ vi phạm hành chính. Qua xác minh, lực lượng chức năng chưa phát hiện đường dây, băng nhóm liên quan đến hoạt động mua bán người trên địa bàn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng BĐBP chú trọng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống thông qua các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em đến trường”, “Bò giống giúp người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà xanh”... Việc hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống góp phần giảm nguy cơ người dân bị dụ dỗ, lừa gạt bởi những lời hứa hẹn về việc làm và thu nhập cao.

Thượng úy Triệu Anh Đức, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ: “Chúng tôi xác định phòng ngừa xã hội kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ là then chốt. Phòng Nghiệp vụ đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố xây dựng các kế hoạch khảo sát, nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm như khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An hay Đồn Biên phòng Hương Nguyên. Việc nắm chắc biến động nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý chặt chẽ người vắng mặt tại địa phương giúp chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để các đối tượng có cơ hội hình thành đường dây hay thực hiện hành vi vi phạm”.

Theo Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Lực lượng sẽ tăng cường phối hợp với Công an thành phố theo thỏa thuận giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng phía đối diện biên giới trong quản lý xuất, nhập cảnh, tạm trú, tạm vắng.

“Quyết tâm của toàn lực lượng là giữ vững địa bàn an toàn, không để xảy ra bất kỳ vụ việc mua bán người nào trên địa bàn TP. Huế, giữ trọn niềm tin của Nhân dân nơi biên cương”, Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt nhấn mạnh.