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ClockThứ Ba, 10/11/2026 12:19

Diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng đối với hệ thống AI nội bộ

HNN.VN - Sáng 10/11, Công an thành phố khai mạc cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng thành phố năm 2026 lần thứ hai, với chủ đề “Tấn công, phòng thủ và bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin đối với hệ thống Trí tuệ nhân tạo (LLM) nội bộ”.

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Các đội thi tập trung xử lý những tình huống giả định về tấn công, phòng thủ và bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống AI nội bộ. 

Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 70 cán bộ, chuyên viên đến từ 10 đội thi. Đây là nội dung mới, tập trung vào mô hình AI nội bộ - công nghệ nền tảng mà TP. Huế đang định hướng đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

Diễn tập được tổ chức theo hình thức ứng cứu thử thách theo chủ đề (Capture The Flag - CTF) trực tiếp tại hội trường. Các đội thi giải quyết chuỗi tình huống giả định liên quan đến tấn công, phòng thủ và bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu trong quá trình xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống AI (LLM) nội bộ.

Các tình huống đặt ra nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin như mã độc ẩn trong chuỗi cung ứng mô hình nguồn mở, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh cắp và đảo ngược mô hình, thao túng câu lệnh, rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, đánh cắp danh tính, tài khoản sử dụng AI trái phép và tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Trên cơ sở đó, các đội thi phải phân tích nguy cơ, điểm yếu qua từng giai đoạn xây dựng hệ thống; đề xuất, triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đồng thời thực hiện báo cáo sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục.

Thông qua diễn tập, các lực lượng chuyên trách có điều kiện nâng cao năng lực nhận diện lỗ hổng, phân tích chuỗi rủi ro từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành hệ thống AI. Qua đó, chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật và phương án phòng thủ phù hợp.

Tin, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếdiễn tậpsự cốan ninh mạnghệ thống ainội bộ
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