Trao trả tài sản đánh rơi cho du khách Nga trước giờ xuất cảnh

HNN.VN - Ngày 19/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế phối hợp cùng Công an phường Kim Long tiến hành trao trả hộ chiếu và tài sản không may đánh rơi trong quá trình tham quan cho du khách Klimov Pavel (sinh năm 1973, quốc tịch Nga).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Kim Long trao trả lại tài sản cho ông Klimov Pavel 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 18/9, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường đi bộ ven sông Hương, Công an phường Kim Long nhận được tin báo từ người dân về việc nhặt được một hộ chiếu nước ngoài cùng số tiền 600 nghìn đồng. Công an phường đã khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để xác minh chủ sở hữu tài sản.

Lực lượng chức năng đã xác định người đánh rơi là ông Klimov Pavel, hiện đang lưu trú tại cơ sở lưu trú Shark Hostel (phường Thuận Hóa). Các thủ tục trao trả được tiến hành ngay trong ngày 19/9, kịp trước thời điểm ông Pavel dự kiến rời khỏi Việt Nam vào ngày 20/9.

Nhận lại tài sản, ông Klimov Pavel xúc động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Công an TP. Huế. Ông cho hay sẽ chia sẻ câu chuyện này với bạn bè và người thân để mọi người biết đến sự thân thiện, tận tụy của con người Huế và lựa chọn thành phố này làm điểm đến du lịch.

MINH NGUYÊN
