Trao trả tài sản cho du khách người Úc không may đánh rơi

Công an TP. Huế trao trả lại tài sản đánh rơi cho du khách Georgia Burnett

Trước đó, vào trưa 1/10, Phòng Cảnh sát cơ động tiếp nhận một chiếc ví màu đen bên trong có hơn 500 nghìn đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng từ người dân. Sau đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhằm phối hợp tìm chủ nhân của chiếc ví để trao trả tài sản.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nhanh chóng xác minh người đánh rơi ví là du khách Georgia Burnett (đang lưu trú tại Khách sạn Park View, phường Thuận Hóa) và tiến hành các thủ tục để trao trả.

Nhận lại ví, giấy tờ và tiền của mình, cô Georgia Burnett vui mừng chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đã đánh rơi ví vì trong đó có giấy tờ tùy thân quan trọng và thẻ tín dụng. Thật may mắn, tôi được Công an TP. Huế liên hệ để nhận lại. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy hỗ trợ kịp thời của Công an thành phố. Tôi sẽ chia sẻ và lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Huế, TP. Huế và lực lượng công an đến bạn bè và gia đình tôi ở nước ngoài để mọi người biết và đến du lịch tại Huế”.