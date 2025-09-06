Trả giá đắt vì chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng từ chơi hụi và vay mượn

Bị cáo Trần Thị Tú Trinh trước tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2022 - 4/2023, Trinh tham gia nhiều dây hụi do chị Tôn Nữ Mỹ Nguyệt (SN 1993) và chị Lê Khánh Khánh Quỳnh (SN 1990) làm chủ hụi. Trong thời gian này, Trinh liên tục rút hụi ở các kỳ đầu nhưng không đóng tiền ở các kỳ sau, dẫn đến nợ hụi lớn.

Không chỉ dừng lại ở việc chơi hụi, Trinh còn vay tiền của chị Quỳnh và chị Mai Thị Quỳnh Chi (SN 1991), để sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Sau khi nhận được tiền, Trinh không trả đúng hạn, dần mất khả năng thanh toán và cuối cùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Kết quả điều tra xác định, thông qua việc chơi hụi, Trinh bốc hụi trước từ chị Nguyệt với số tiền 650 triệu đồng và từ chị Quỳnh 724 triệu đồng. Ngoài ra, Trinh mượn tiền mặt từ chị Quỳnh 300 triệu đồng và từ chị Chi 850 triệu đồng.

Có được số tiền trên, Trinh không đóng hụi lại theo kỳ cho hai chủ hụi, đồng thời cũng không trả nợ vay, mà dùng toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân và thanh toán nợ cho những người khác.

Đến tháng 4/2023, Trinh cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại. Tổng số tiền Trần Thị Tú Trinh đã chiếm đoạt là hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trinh thành thật khai báo, đã bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, các bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tú Trinh 5 năm 6 tháng tù giam.