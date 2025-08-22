Nữ tổng giám đốc lừa gần 40 tỷ đồng, lãnh án 17 năm tù

Phan Thị Hồng Vân tại tòa

Theo cáo trạng, Lê Thị Lệ Hằng (đã mất) từng giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) chi nhánh Trường Tiền Huế. Hằng được Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng VIB tín nhiệm giao toàn quyền trong việc quản lý, kinh doanh, đặc biệt có thẩm quyền phán quyết hạn mức tín dụng độc lập và chịu trách nhiệm với các quyết định này.

Bị cáo Phan Thị Hồng Vân, từ năm 2006 là Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Đức Phương tại Huế; đến tháng 10/2010 tiếp tục đảm nhiệm thêm chức Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.

Trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 3/2011 - 6/2011, Hằng đã câu kết với Vân thực hiện hành vi gian dối. Cụ thể, Hằng lợi dụng chức vụ để lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp. Vân ký nhiều chứng từ liên quan như hợp đồng tín dụng, ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, hợp đồng tiền gửi… nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Thông qua thủ đoạn này, Hằng và Vân đã thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Vân sử dụng vào các dự án đầu tư cũng như mục đích cá nhân. Đến nay, số tiền gốc chưa khắc phục còn hơn 19,3 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, Hằng giữ vai trò chính, là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Vân với vai trò đồng phạm đã có sự giúp sức tích cực, tạo điều kiện để Hằng hoàn tất các thủ tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ cùng lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hồng Vân 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.