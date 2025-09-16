  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/09/2025 15:22

Trả giá đắt khi dùng chiêu “chuyển khoản ảo” để lừa đảo

HNN.VN - Ngày 18/9, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Võ Kiều Trinh (SN 2005, trú tại TP. Huế).

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo gia tăng sau vụ lộ dữ liệu cá nhân tại CICKịp thời ngăn một thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việcCẩn thận các chiêu trò lừa đảo khi thuê phòng trọGiăng bẫy lừa “đáo hạn ngân hàng” hơn 10 tỷ đồng, nữ điều dưỡng lãnh 9 năm tù Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”

 Võ Kiều Trinh tại tòa 

Theo cáo trạng, chỉ trong khoảng từ 15h-22h30 ngày 9/9/2024, Võ Kiều Trinh đã liên tiếp thực hiện 7 vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn TP. Huế.

Với mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, Trinh dùng thủ đoạn giả vờ chuyển khoản số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa, rồi yêu cầu người bán trả lại phần tiền thừa bằng tiền mặt.

Khi thực hiện hành vi, Trinh thường chọn những món hàng có giá trị nhỏ, như dép, trái cây, quần áo, bánh trung thu… để tạo lòng tin. Sau đó, Trinh đưa hình ảnh chuyển khoản giả mạo hoặc thông tin gian dối rằng đã thanh toán, khiến người bán chủ quan tin tưởng và đưa tiền mặt trả lại.

Chỉ trong vài giờ, Trinh đã chiếm đoạt thành công số tiền và hàng hóa với tổng giá trị hơn 4,8 triệu đồng từ 7 bị hại khác nhau.

Điều đáng chú ý, Võ Kiều Trinh không phải lần đầu phạm tội. Trước đó, bị cáo từng bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Hà Nội xử phạt 6 tháng tù giam cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Võ Kiều Trinh nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và làm mất lòng tin trong giao dịch dân sự. Trong vụ án này, các hành vi phạm tội xảy ra liên tiếp, kế tiếp nhau trong cùng một ngày, thể hiện tính chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị trước.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, số tài sản chiếm đoạt không lớn, đồng thời bị cáo còn trẻ tuổi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Kiều Trinh 12 tháng tù giam.

Vụ án này là bài học cảnh tỉnh đối với các tiểu thương, cửa hàng, quầy tạp hóa và người bán hàng nhỏ lẻ. Thủ đoạn chuyển khoản giả, xin tiền thừa hiện đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ngân hàngtiền mặtVõ Kiều TrinhTòa ánxét xửchuyển khoảnlừa đảo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhóm thiếu niên thực hiện 5 vụ cướp lĩnh án gần 14 năm tù

Ngày 16/9, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo có tuổi đời rất trẻ, gồm: Đinh Nguyễn Minh Khang (SN 2007), Nguyễn Nhật Lê Tuấn, Ngô Anh Tú, Nguyễn Văn Tình (cùng SN 2008), Hồ Văn Lâm, Hồ Văn Long (cùng SN 2009 và cùng trú TP. Huế) về tội “Cướp tài sản”.

Nhóm thiếu niên thực hiện 5 vụ cướp lĩnh án gần 14 năm tù
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Điền giải ngân cho khách hàng đầu tiên có con học ngành STEM

Chiều 12/9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Điền tổ chức giải ngân vốn cho khách hàng đầu tiên theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là ngành STEM).

Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Điền giải ngân cho khách hàng đầu tiên có con học ngành STEM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top