Trả giá đắt khi dùng chiêu “chuyển khoản ảo” để lừa đảo

Võ Kiều Trinh tại tòa

Theo cáo trạng, chỉ trong khoảng từ 15h-22h30 ngày 9/9/2024, Võ Kiều Trinh đã liên tiếp thực hiện 7 vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn TP. Huế.

Với mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, Trinh dùng thủ đoạn giả vờ chuyển khoản số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa, rồi yêu cầu người bán trả lại phần tiền thừa bằng tiền mặt.

Khi thực hiện hành vi, Trinh thường chọn những món hàng có giá trị nhỏ, như dép, trái cây, quần áo, bánh trung thu… để tạo lòng tin. Sau đó, Trinh đưa hình ảnh chuyển khoản giả mạo hoặc thông tin gian dối rằng đã thanh toán, khiến người bán chủ quan tin tưởng và đưa tiền mặt trả lại.

Chỉ trong vài giờ, Trinh đã chiếm đoạt thành công số tiền và hàng hóa với tổng giá trị hơn 4,8 triệu đồng từ 7 bị hại khác nhau.

Điều đáng chú ý, Võ Kiều Trinh không phải lần đầu phạm tội. Trước đó, bị cáo từng bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Hà Nội xử phạt 6 tháng tù giam cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Võ Kiều Trinh nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và làm mất lòng tin trong giao dịch dân sự. Trong vụ án này, các hành vi phạm tội xảy ra liên tiếp, kế tiếp nhau trong cùng một ngày, thể hiện tính chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị trước.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, số tài sản chiếm đoạt không lớn, đồng thời bị cáo còn trẻ tuổi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Kiều Trinh 12 tháng tù giam.

Vụ án này là bài học cảnh tỉnh đối với các tiểu thương, cửa hàng, quầy tạp hóa và người bán hàng nhỏ lẻ. Thủ đoạn chuyển khoản giả, xin tiền thừa hiện đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi.