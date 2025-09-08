  • Huế ngày nay Online
Giăng bẫy lừa “đáo hạn ngân hàng” hơn 10 tỷ đồng, nữ điều dưỡng lãnh 9 năm tù

HNN.VN - Ngày 11/9, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP. Huế), nguyên là điều dưỡng một bệnh viện trên địa bàn.

 Thạch Thị Loan trước tòa 

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, Loan quen biết chị Trần Thị H. Th. (SN 1979, trú tại phường Kim Long, TP. Huế).

Từ năm 2019, Loan nhiều lần vay tiền của chị Th để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, bị cáo trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, bị cáo tiếp tục vay tiền theo hình thức “lấy của người sau trả cho người trước” khiến số nợ ngày càng phình to.

Từ tháng 4/2022, Loan nhiều lần gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng để vay của chị Th. rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ 27/4-23/9/2022, Loan đã 10 lần chiếm đoạt của chị Thúy số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 31/8/2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị Th. đã vay của anh Hồ Th. M. (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỷ đồng. Loan ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Tổng cộng, số tiền Thạch Thị Loan chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng. Sau khi bị tố cáo, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bị cáo để phục vụ điều tra.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Loan 9 năm tù, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

