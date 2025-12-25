Herbalife Việt Nam lan tỏa thông điệp sống năng động đến cộng đồng Việt

Chương trình Toàn dân tập luyện Thể dục thể thao luôn thu hút nhiều người tham gia tại Huế

Chương trình Toàn dân tập luyện Thể dục thể thao là một phần chương trình hợp tác dài hạn của Herbalife với VOC nhằm khuyến khích người Việt áp dụng lối sống năng động để sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài. Chuỗi sự kiện bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn khuyến khích người tham gia luyện tập thể chất và chơi thể thao.

Không khí sôi nổi khi các Thành viên Herbalife tham gia tại sự kiện

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào được đồng hành với Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức Chương trình Toàn dân tập luyện Thể dục thể thao nhằm giúp thêm nhiều người hiểu hơn về vai trò quan trọng của việc tập luyện thể dục thể thao và dinh dưỡng cân bằng đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Chương trình này là một trong nhiều hoạt động thể thao và sự kiện cộng đồng mà chúng tôi hỗ trợ trên toàn quốc, nhằm góp phần nuôi dưỡng một cộng đồng khỏe mạnh hơn."

Herbalife đồng hành cùng toàn dân tập luyện thể dục thể thao mang đến lối sống năng động & lành mạnh

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Công ty đồng hành cùng VOC tổ chức Ngày Olympic thường niên để khuyến khích cộng đồng áp dụng lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

