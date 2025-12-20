  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hương Trà khen thưởng vận động viên xuất sắc tại SEA Games 33

ClockThứ Sáu, 26/12/2025 11:44
HNN.VN - Sáng 26/12, UBND phường Hương Trà tổ chức khen thưởng vận động viên (VĐV) Trần Thị Thu Xuân sau thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Futsal nữ Việt Nam và hành trình chinh phục giấc mơ World CupĐội tuyển Futsal Việt Nam hội quân dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2024

 Lãnh đạo P. Hương Trà chúc mừng, khen thưởng thành tích xuất sắc của Thu Xuân

Trần Thị Thu Xuân sinh năm 2002, ở tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Trà. Tại SEA Games 33, trong màu áo Futsal Việt Nam, Thu Xuân đã cùng đồng đội giành HCV môn Futsal nữ sau chiến thắng ấn tượng 5 - 0 trước Malaysia ở trận chung kết. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Futsal nữ Việt Nam ở sân chơi này.  

Thu Xuân là học viên đầu tiên trúng tuyển dự án phát triển bóng đá nữ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam triển khai tại Huế năm 2015. Đến cuối năm 2017, cô gái người Hương Trà khoác áo U19 Than KSVN theo dạng cho mượn.

Sau chức vô địch tại sân chơi U19 Quốc gia, Thu Xuân ký hợp đồng dài hạn với đội bóng ngành Than, đồng thời, trở thành trụ cột của đội bóng nữ Than KSVN cho đến nay.

Ngoài tấm HCV tại SEA Games 33, trong năm 2025, Thu Xuân đã cùng đồng đội lọt vào vòng chung kết Futsal nữ châu Á và đành phải dừng bước ở tứ kết khi gặp đối thủ quá mạnh là Nhật Bản.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: SEA Games 33Thu Xuânbóng đá nữFutsal nữ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

SEA Games 33: 'Ngày mưa vàng' lịch sử của Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua một trong những ngày thi đấu bùng nổ nhất tại SEA Games 33, khi giành tới 16 HCV trải rộng trên nhiều môn thi đấu, qua đó áp sát đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương và tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu Đại hội.

SEA Games 33 Ngày mưa vàng lịch sử của Thể thao Việt Nam

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top