Hương Trà khen thưởng vận động viên xuất sắc tại SEA Games 33

Lãnh đạo P. Hương Trà chúc mừng, khen thưởng thành tích xuất sắc của Thu Xuân

Trần Thị Thu Xuân sinh năm 2002, ở tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Trà. Tại SEA Games 33, trong màu áo Futsal Việt Nam, Thu Xuân đã cùng đồng đội giành HCV môn Futsal nữ sau chiến thắng ấn tượng 5 - 0 trước Malaysia ở trận chung kết. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Futsal nữ Việt Nam ở sân chơi này.

Thu Xuân là học viên đầu tiên trúng tuyển dự án phát triển bóng đá nữ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam triển khai tại Huế năm 2015. Đến cuối năm 2017, cô gái người Hương Trà khoác áo U19 Than KSVN theo dạng cho mượn.

Sau chức vô địch tại sân chơi U19 Quốc gia, Thu Xuân ký hợp đồng dài hạn với đội bóng ngành Than, đồng thời, trở thành trụ cột của đội bóng nữ Than KSVN cho đến nay.

Ngoài tấm HCV tại SEA Games 33, trong năm 2025, Thu Xuân đã cùng đồng đội lọt vào vòng chung kết Futsal nữ châu Á và đành phải dừng bước ở tứ kết khi gặp đối thủ quá mạnh là Nhật Bản.