Tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

HNN.VN - Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế cho biết vừa tổ chức tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN và CCHT) thu giữ qua các cuộc vận động toàn dân giao nộp.

Công an TP. Huế kiểm tra, tiến hành tiêu hủy hàng nghìn VK, VLN và CCHT trong dịp này

Trước đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận, thu hồi nhiều VK, VLN và CCHT.

Sau khi kiểm tra và phân loại, Hội đồng thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ Công an TP. Huế đã quyết định tiêu hủy 34 vũ khí quân dụng, 336 công cụ hỗ trợ, trên 5.000 viên đạn các loại.

Những năm gần đây, trên cả nước nói chung và địa bàn TP. Huế nói riêng, tình trạng sử dụng VK, VLN và CCHT trái phép trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự xã hội. Đặc biệt, các loại súng tự chế, hung khí nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều, tinh vi và khó kiểm soát. Do đó, việc tăng cường thu hồi và tiêu hủy kịp thời là bước đi cấp thiết trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Minh Nguyên
