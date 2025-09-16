  • Huế ngày nay Online
Đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển

HNN.VN - Ngày 18/9, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài dự và phát biểu chỉ đạo.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Qua gần 10 năm thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc hình thành hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, công khai, tạo nền tảng pháp lý, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được, thực tiễn thi hành Luật năm 2015 cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 19/2/ 2025, Quốc hội thông qua Luật Ban hành VBQPPL năm 2025, có hiệu lực thi hành ngày 1/4/2025; ngày 25/6/2025, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu triển khai công tác xây dựng pháp luật đạt chất lượng, hiệu quả hơn nữa; trên cơ sở văn bản pháp luật, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, phấn đấu năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới VBQPPL bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy Nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, để đến năm 2030, TP. Huế là đô thị phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, TP. Huế là thành phố phát triển, có thu nhập cao; xác định việc xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn địa phương, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của thành phố”, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Dịp này, các đại biểu được nghe triển khai và giới thiệu những điểm mới của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật; một số vấn đề cần lưu ý trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; giới thiệu quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, tổ chức thi hành theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan Trung ương; một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, tổ chức thi hành VBQPPL.

THÁI BÌNH
