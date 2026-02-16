V.League và giấc mơ vươn ra “biển lớn”

Hà Nội FC (áo tím) giành chiến thắng trước ĐKVĐ Urawa Red Diamonds tại AFC Champions League 2023. Ảnh: AFC

Đầu tháng 2 vừa qua, CLB Công an Hà Nội (CAHN) tham dự trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two với chiến thắng đậm 4 - 0 trước Tampines Rovers (Singapore). Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc khi đội bóng thủ đô bị xử thua 0 - 3 theo luật do sử dụng hai cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio China, những người không đủ điều kiện ra sân trong trận này. Ở trận lượt về sau đó, với những đôi chân nặng như đeo chì, đội bóng nhận thất bại 1 - 3 trên sân khách và đành ngậm ngùi dừng bước.

Khán giả vẫn còn nhớ kỳ tích vào bán kết AFC Cup của Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP. Hồ Chí Minh) vào năm 2009. Ngày ấy, tập thể do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đã xuất sắc đứng đầu bảng H của giải đấu. Bước vào vòng 1/8, đội bóng Becamex Bình Dương đè bẹp Kedah (Malaysia) với tổng tỷ số 8 - 2 để chạm trán nhà vô địch Thái Lan là Chonburi ở tứ kết. Chiến thắng 2 - 0 trong một chiều mưa tầm tã ở sân Gò Đậu đã đưa Becamex Bình Dương ngày ấy hiên ngang tiến vào bán kết ở sân chơi châu lục.

Tròn 10 năm sau, AFC Cup (giờ đây với thể thức mới - chia các đội tham dự thành các khu vực, đội vô địch khu vực sẽ tiếp tục tham gia bán kết giải đấu liên khu vực) khu vực Đông Nam Á lại trở thành điểm hẹn lịch sử của bóng đá Việt Nam khi Hà Nội FC và Becamex Bình Dương tạo nên trận cầu “đinh” ở chung kết của giải đấu. Với bản lĩnh và chắc chắn trong phòng thủ, Hà Nội FC trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Đối với sân chơi hàng đầu châu lục như AFC Champions League, các đại diện Việt Nam vẫn thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có những dịp ăn mừng những chiến thắng lịch sử của các CLB nước nhà. Năm 2016, Becamex Bình Dương từng quật ngã “ông lớn” của bóng đá Hàn Quốc - Jeonbuk Huyndai Motors với tỷ số 3 - 2 ở lượt trận thứ 4, bảng E. Gần đây hơn, khi tham dự AFC Champions League năm 2023, Hà Nội FC đánh bại đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) với tỷ số 2 - 1 tại lượt trận cuối bảng J, góp phần loại đội bóng xứ Phù Tang khỏi giải đấu.

Những dấu mốc kể trên cho thấy các CLB Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ khi bước ra sân chơi châu lục. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, thành tích của các đại diện V.League tại các giải đấu của AFC vẫn còn khá khiêm tốn. Phần lớn các đội bóng thường dừng bước từ vòng bảng hoặc vòng loại, hiếm khi tiến sâu để cạnh tranh những vị trí cao.

Một trong những nguyên nhân lớn nằm ở chiều sâu lực lượng. Trong khi các CLB mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Tây Á sở hữu đội hình dày và có thể xoay tua liên tục giữa nhiều đấu trường, nhiều đội bóng V.League vẫn phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ trụ cột. Khi lịch thi đấu dày đặc hoặc xuất hiện chấn thương, sức mạnh đội bóng lập tức bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là yếu tố đáng lưu ý. Các trận đấu tại sân chơi châu lục thường có cường độ cao, yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật. Không ít đội bóng Việt Nam có thể chơi tốt trong từng trận đấu riêng lẻ, nhưng lại thiếu sự ổn định trong cả một chiến dịch dài.

Để giấc mơ vươn ra “biển lớn” trở nên rõ ràng hơn, bóng đá Việt Nam cần một chiến lược dài hơi, từ nâng cao chất lượng giải đấu quốc nội, đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ đến việc xây dựng mô hình CLB chuyên nghiệp và bền vững. Khi nền tảng nội lực đủ mạnh, các đội bóng V.League mới có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu lục.