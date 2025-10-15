  • Huế ngày nay Online
Bắt giữ đối tượng trộm điện thoại tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Ngày 15/10, Công an TP. Huế cho biết Công an phường Thuận Hóa vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Hùng về hành vi trộm cắp tài sản 

Theo đó, vào ngày 12/10, Công an phường Thuận Hóa tiếp nhận đơn trình báo của anh Võ Văn T. (SN 1989, trú tại TP. Đà Nẵng) về việc bị mất trộm điện thoại di động hiệu Iphone XS Max tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 11/10, anh T. đến phía sau bục chăm sóc khách hàng của Khoa Tim mạch ở tầng 1 để cắm sạc điện thoại và nằm tại đây để ngủ. Đến khoảng 0h15 ngày 12/10, anh T. tỉnh giấc thì phát hiện điện thoại đã bị mất.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Thuận Hóa đã tiến hành xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 13/10, Công an phường nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Đức Hùng (SN 1958, hộ khẩu thường trú tại phường Phú Xuân) hiện đang sống lang thang, không có nơi cư trú rõ ràng là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình làm việc, đối tượng Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Hùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh Nguyên
