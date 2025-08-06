  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 07/08/2025 15:25

Nhanh chóng giúp người dân tìm lại tài sản mất trộm sau hai giờ

HNN.VN - Ngày 7/8, Công an phường Phú Xuân cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã hỗ trợ tìm lại tài sản mất trộm.

Chị Bùi Thị Xuân Ninh nhận lại tài sản mất trộm và viết thư cảm ơn Công an phường Phú Xuân

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 6/8, trong lúc dọn dẹp quán, chị Bùi Thị Xuân Ninh (SN 1971, trú tại 382 Chi Lăng, phường Phú Xuân) bị kẻ gian lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng là Nguyễn Quảng Thành (SN 1993, trú tại 14/15 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân) đang trên đường tẩu thoát. Đến 22h30 cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ, thu hồi tài sản và đưa về trụ sở làm việc.

Trân trọng sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ và chiến sĩ, chị Bùi Thị Xuân Ninh đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Phú Xuân. Trong thư, chị Ninh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường vì sự tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả trong xử lý vụ việc.

Công an phường Phú Xuân cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tốt tài sản cá nhân để phòng ngừa các vụ trộm cắp.

MINH NGUYÊN
