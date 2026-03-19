Sai phạm tận thu rừng cháy gây thiệt hại hơn 11.000m³ gỗ, 5 bị cáo lãnh án

HNN.VN - Ngày 23/3, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm 5 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11.000m3 gỗ thông.

Tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm mét lưới, cò xốp, cọc tre… săn bắt chim trờiĐồn biên phòng Vinh Xuân giúp dân chữa cháy rừngDập tắt cháy rừng tại xã Phú VinhTập trung phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025 Lãnh đạo thành phố chỉ đạo khắc phục nhanh vụ cháy rừng trồng ở Phong PhúKịp thời dập tắt cháy rừng trồng ở phường Phong Phú

5 bị cáo gồm Lê Hồng Khanh (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Lâm Phát; Trương Ngọc Đức (SN 1986), nhân viên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Lê Hạ (SN 1964), Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp; Hoàng Phước Toàn (SN 1975), Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Nguyễn Đăng Phong (SN 1965), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Các bị cáo đều sống tại TP. Huế.

 Các bị cáo trước tòa 

Trước đó, vụ án này đã được hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định số liệu chưa chính xác, ảnh hưởng tới số liệu kết luận về sản lượng gỗ, áp dụng văn bản hết hiệu lực và trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo cáo trạng, từ ngày 25/6/2021 đến ngày 30/6/2021 xảy ra hai vụ cháy rừng tại tiểu khu 151, 152 và 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế).

Sau vụ cháy, Toàn đồng ý cho Khanh thiết kế phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87ha gỗ rừng trồng thiệt hại do cháy.

Trong quá trình thiết kế, thẩm định khai thác tận thu 157,87 ha gỗ nêu trên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình như: Không đóng cọc mốc tại các điểm đường lô, khoảnh, tiểu khu, không đo chiều cao của cây mà chỉ ước chừng, xác định không sát thực tế các chỉ tiêu lâm học, xác định diện tích trừ bỏ không đúng, sai số lượng cây, kích cỡ, tự điều chỉnh phẩm chất cây, cây còn xanh nhưng vẫn xác nhận là lá cây sau cháy ngả màu vàng.

Vì vậy, đã gây thiệt hại cho Nhà nước 11.454m3 gỗ thông, với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù; Trương Ngọc Đức 3 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong, Lê Hạ phải chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

THÁI SƠN
Hành hung cảnh sát giao thông, lĩnh 12 tháng tù giam

Ngày 19/3, Tòa án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế) 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

