Tìm giải pháp khai thác hiệu quả bến xe Vinh Hưng

Sân bãi khuôn viên bến xe Vinh Hưng luôn trong cảnh vắng xe, khách

Đìu hiu

Năm 2009, bến xe Vinh Hưng được xây dựng tại xã Vinh Hưng cũ (nay là xã Vinh Lộc) với diện tích hơn 3.100m², gồm bãi đỗ xe, nhà chờ, phòng bán vé, tường rào, cổng… Nằm cạnh trục Quốc lộ 49B, kết nối khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai, bến xe này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giao thương hàng hóa liên vùng, khu vực. Tuy nhiên, sau thời gian dài hoạt động, hiệu quả mang lại không như mong đợi.

Ghi nhận vào những ngày đầu tháng 5, khung cảnh ở bến xe khá hoang vắng; dãy nhà chờ trống trơn, không có ghế ngồi. Phòng bán vé nằm giữa hai lối vào không có người trực. Khuôn viên bên trong bến xe chỉ lác đác vài chiếc xe máy của nhân viên và một ô tô khách cửa đóng then cài đỗ cạnh khu vực nhà chờ.

Theo quan sát, mỗi ngày chỉ có vài chuyến xe ra vào. Nhiều người dân địa phương cho rằng, dù hạ tầng đã được đầu tư khá đầy đủ nhưng việc khai thác chưa tương xứng với tiềm năng, dẫn đến hiệu quả sử dụng thấp.

Ông Nguyễn Văn Các, Giám đốc Bến xe Vinh Hưng cho biết, mỗi ngày có khoảng 5 - 7 chuyến xe đi các tuyến Vinh Hưng - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An và ngược lại. Tuy nhiên, tỷ lệ khách trên xe chỉ đạt khoảng 10 - 15% số ghế. “Xe chỉ vào bến để đóng lệnh, sau đó ra ngoài đón khách theo nhu cầu đặt chỗ. Trong bến thì vắng, nhưng bên ngoài lại đông. Ban Quản lý bến không có chế tài để yêu cầu xe đón khách tại bến như các nơi khác”, ông Nguyễn Văn Các nói.

Sẽ di dời đến vị trí thuận lợi

Thực tế cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân khu vực Vinh Hưng cũ và các vùng lân cận vẫn khá lớn, nhất là nhu cầu di chuyển đến trung tâm thành phố, trường học, bệnh viện và các tỉnh, thành khác. Bên cạnh đó, khu vực này còn có tiềm năng thế mạnh về nuôi trồng, khai thác thủy sản, sản xuất công, nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng. Khi kết nối giao thông thuận lợi, đây sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và thu hút đầu tư.

Để bến xe Vinh Hưng hoạt động hiệu quả, trước hết cần có chính sách thu hút doanh nghiệp vận tải mở thêm các tuyến cố định, đặc biệt là những tuyến kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông lớn và trung tâm thành phố. Khi có nhiều tuyến xe với lịch trình ổn định, thuận tiện, người dân dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ vận tải tại bến.

Ông Võ Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế xã Vinh Lộc cho biết, bến xe Vinh Hưng trước đây do Hợp tác xã Vận tải ô tô Phú Lộc, huyện Phú Lộc cũ quản lý. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính vào tháng 7/2025, bến xe này thuộc xã Vinh Lộc quản lý.

Đề cập đến thực trạng hoạt động của bến xe Vinh Hưng, ông Võ Văn Đức nhận định, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai với trung tâm thành phố và các địa phương khác. Đây không chỉ là công trình giao thông mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, khả năng kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc hoạt động kém hiệu quả thời gian qua do những bất cập trong công tác phối hợp, quản lý và khai thác.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, trong quy hoạch phát triển đô thị địa phương, sắp tới bến xe Vinh Hưng được di dời đến vị trí thuận lợi, gần Quốc lộ 49B, thuộc thôn Trung Hưng (xã Vinh Lộc). Tại vị trí mới, bến xe sẽ được đầu tư chỉnh trang khang trang, đảm bảo các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, khu vực chờ, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, biển báo chỉ dẫn và các tiện ích thiết yếu khác.

“Với diện mạo mới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, bến xe Vinh Hưng sẽ thu hút các đơn vị vận tải lựa chọn hoạt động. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí như hiện nay”, ông Dũng kỳ vọng.