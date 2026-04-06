Mùa “gác lửa”

Triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp theo cấp độ đối với mỗi địa phương

Chủ động các phương án

Phường Thuận Hóa và Thủy Xuân là địa bàn có rừng đặc dụng gần các khu nghĩa trang, nghĩa địa, đường giao thông, khu dân cư. Vì vậy, việc thắp hương, viếng mộ và hoạt động tham quan, ngắm cảnh của người dân có nhiều nguy cơ dẫn đến phát lửa gây cháy rừng trong mùa nắng nóng. Với đặc thù đó, mùa khô năm nay, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm Huế đã tham mưu lãnh đạo địa phương kịp thời ban hành các văn bản để điều hành, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), PCCCR trên địa bàn phù hợp với thực tế.

Ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm Huế cho biết, vào mùa khô hằng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với các Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, số 2 và lực lượng công an tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện phương án QLBVR, PCCCR của các chủ rừng về chế độ trực, tuần tra canh gác, tổ chức lực lượng, phương tiện, thông tin… Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm đơn vị thường xuyên bám cơ sở, triển khai kế hoạch kiểm tra tại hiện trường rừng thông cảnh quan trên địa bàn các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy như núi Ngự Bình, Tam Thai, Thiên Thai, Chín Hầm, Động Tranh, Vọng Cảnh…

Hai phường Thuận Hóa và Thủy Xuân có diện tích rừng ở khu vực trung tâm trong phân vùng Tây Nam với gần 2.000ha rừng trồng thông nhựa, nằm xen lẫn với các khu dân cư, nghĩa trang… Một số diện tích rừng thông đặc dụng, phòng hộ, sản xuất và ngoài quy hoạch hiện do UBND phường quản lý chưa có chủ nằm xen ghép với các khu vực nghĩa trang, các chủ rừng khác gây khó khăn trong công tác PCCCR. Theo ông Lê Nhân Đức, để đảm bảo công tác PCCCR trong địa bàn quản lý, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị - nhất là với các chủ rừng, ráo riết bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn phụ trách, đặc biệt chú trọng rừng đặc dụng, cảnh quan, phòng hộ; gắn trách nhiệm QLBVR, PCCCR với các chủ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về PCCCR.

Trạm Kiểm lâm Hồng Hạ thuộc xã A Lưới 5 là một trong các đơn vị khó khăn nhất trong công tác QLBVR, PCCCR của lực lượng kiểm lâm toàn thành phố. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý gần 47.000ha rừng tự nhiên, với địa hình chia cắt, hiểm trở và mang tính đặc thù của vùng biên giới. Nhân viên kiểm lâm của Trạm trong mỗi đợt tuần tra QLBVR, PCCCR phải gùi gạo cơm, tăng bạt đi và về trong vòng gần cả tuần.

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hồng Hạ, ông Huỳnh Đình Thành chia sẻ: Nhiều tuyến giao thông, đường dân sinh tiếp cận vào các khu rừng tự nhiên làm gia tăng áp lực lên công tác PCCCR. Mặt khác, do hiệu quả kinh tế từ trồng rừng, diện tích rừng trồng keo tiếp giáp rừng tự nhiên nên sau khi khai thác người dân thường đốt thực bì để trồng lại rừng, gây nguy cơ cháy rừng. Do đó, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, xây dựng phương án PCCCR và huy động lực lượng khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền xã phương án PCCCR phù hợp với đặc thù của địa phương.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại

Trên địa bàn thành phố hiện có tổng diện tích rừng và đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp hơn 324.187ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên 205.582ha, diện tích rừng trồng 100.608ha… Để chủ động PCCCR, ngay từ đầu năm, lực lượng kiểm lâm thành phố đã chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị chủ rừng xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCCR. Kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã có rừng trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa từ xa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

Chi cục Kiểm lâm thành phố cũng đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Đồng thời, chủ động theo dõi ảnh viễn thám, rà soát biến động và tổ chức tuần tra, kiểm tra các điểm nghi ngờ nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy, kịp thời triển khai phương án PCCCR có hiệu quả. Các đơn vị kiểm lâm còn hỗ trợ các cộng đồng được giao quản lý, bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ, PCCCR rừng hàng năm, kiện toàn ban quản lý rừng cộng đồng, hướng dẫn các cộng đồng trong công tác tuần tra, bảo vệ, PCCCR...

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm Huế xây dựng quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, PCCCR với các đơn vị chức năng, UBND các phường An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Thuận An, Hóa Châu và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong… Chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lâm nghiệp, công tác PCCCR của chính quyền các địa phương có rừng và nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng Nhà nước, các chủ rừng khác trong việc quản lý toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao.