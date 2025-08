Lãnh đạo thành phố chỉ đạo khắc phục nhanh vụ cháy rừng trồng ở Phong Phú

Ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp

Ngày 1/8, Công an TP. Huế tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.