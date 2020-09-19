  • Huế ngày nay Online
Phường An Cựu:

Trao “Móc khóa an ninh trật tự” và lắp bảng “đường dây nóng” phòng, chống ma túy

HNN.VN - Chiều 20/9, Công an phường An Cựu cho biết, tính đến nay, đơn vị đã trao gần 500 chiếc móc khóa an ninh trật tự đến người dân, lắp 160 bảng thông tin đường dây nóng của cảnh sát khu vực tại 38 tổ dân phố trên địa bàn phường để phòng, chống ma túy.

An Cựu quyết tâm xây dựng mục tiêu "phường không ma túy"  

Đây là một trong những giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và vận động con em mình tránh xa ma túy; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2030, trên địa bàn phường An Cựu không còn ma túy.

Tuy đây là mục tiêu khó, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị và các lực lượng của phường An Cựu quyết tâm thực hiện bằng được với những giải pháp đặt ra.

“Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường An Cựu đã đưa vào sử dụng “Móc khóa an ninh trật tự”. Trên mỗi chiếc móc khóa in số điện thoại trực ban và đồng chí Trưởng Công an phường, tạo đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu chia sẻ.

Không chỉ là một vật dụng thường ngày, “Móc khóa an ninh trật tự’ mang giá trị thực tiễn khi đưa lực lượng Công an phường đến gần hơn với người dân. Với số điện thoại trực ban và Trưởng Công an phường luôn hiện diện trong tầm tay, mọi phản ánh hay tố giác được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

MINH KHUÊ
