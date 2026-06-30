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ClockThứ Ba, 30/06/2026 11:11

Ra mắt điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý xã vùng sâu, vùng xa

HNN.VN - Ngày 30/6, Sở Tư pháp thành phố phối hợp UBND xã A Lưới 2 tổ chức lễ ra mắt điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý.

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Ra mắt điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý xã vùng sâu, vùng xa tại xã A Lưới 2

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước cùng khoảng 60 đại biểu của địa phương.

Được sự thống nhất của Bộ Tư pháp, điểm tiếp nhận vụ việc trợ giúp pháp lý tại xã A Lưới 2 được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được tiếp cận kịp thời, miễn phí với các dịch vụ pháp lý chất lượng.

Ngay sau buổi ra mắt, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân hai xã A Lưới 2 và A Lưới 3.

Hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 814/KH-STP của Sở Tư pháp về triển khai Dự án 8: “Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tại buổi truyền thông, các trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến các kiến thức pháp luật thiết thực, tư vấn trực tiếp và giải đáp vướng mắc cho các nhóm đối tượng đặc thù như: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Chương trình đi sâu vào công tác giáo dục pháp luật phòng chống tệ nạn ma túy, hỗ trợ tư vấn cho các hộ gia đình có người vi phạm pháp luật hoặc có người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Tin, ảnh: HÀ HẠNH
 Từ khóa:
a lưới 2điểmtrợ giúppháp lývùng xa
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