Ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Hoàng. Ảnh: Công an TP. Huế

Hệ lụy

Giữa tháng 5/2026, vụ việc liên quan tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” thu hút sự chú ý của dư luận tại Huế khi nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream được đăng tải liên tục trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra, vụ việc xuất phát từ tranh chấp tài sản trong gia đình đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng trình tự pháp luật và bản án đã có hiệu lực. Không đồng tình với kết quả giải quyết, Mai Hoàng nhiều lần sử dụng mạng xã hội đăng tải, phát tán các nội dung quy kết, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo thành phố, cán bộ tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên quan. Dù đã được giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định, đối tượng vẫn tiếp tục đăng tải, chia sẻ bài viết và livestream sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc được xử lý, nhiều tài khoản ở nước ngoài tiếp tục khai thác, bóp méo bản chất vụ việc, đưa ra các luận điệu như “đàn áp người dân”, “cướp đất của dân”, “thiếu tự do ngôn luận” nhằm kích động dư luận, gây hiểu lầm trong xã hội. Đơn cử, trang Facebook Luật Khoa tạp chí đăng tải bài viết với tiêu đề “Huế: livestream nói cán bộ cướp đất, một người bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Cách đặt tiêu đề không phản ánh đầy đủ bối cảnh, diễn biến và bản chất vụ việc, dễ khiến người đọc hiểu sai hoặc có cách nhìn phiến diện.

Không chỉ vụ việc trên, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTPCNC) Công an TP. Huế xử phạt hành chính 4 trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trong đó, 3 trường hợp liên quan thông tin thất thiệt về bắt cóc, buôn người và 1 trường hợp bôi nhọ lực lượng công an.

Thực tế cho thấy, chỉ một dòng trạng thái hay lần chia sẻ thiếu kiểm chứng cũng có thể trở thành mắt xích khiến thông tin sai lệch lan rộng, gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Thượng tá Nguyễn Thiện Nhân, Đội trưởng Phòng ANM và PCTPCNC Công an TP. Huế nhận định, cùng sự phát triển mạnh mẽ của Facebook, TikTok, YouTube, Telegram và các nền tảng số, hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp.

Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ẩn danh, giả mạo để đăng tải nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh đạo, công kích chính quyền hoặc lợi dụng các vụ việc nhạy cảm về đất đai, môi trường, cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Đáng lo ngại, trí tuệ nhân tạo đang khiến việc sản xuất tin giả ngày càng tinh vi. Công nghệ deepfake có thể tạo hình ảnh, video, âm thanh giả mạo với độ chân thực cao, khiến người xem khó phân biệt thật - giả nếu không kiểm chứng từ nguồn chính thống. Nhiều đối tượng còn lợi dụng tâm lý hiếu kỳ để livestream “bóc phốt”, “đấu tố”, đưa thông tin một chiều, thiếu căn cứ nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và trục lợi.

Không chỉ người trực tiếp đăng tải, việc các cá nhân tham gia bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với thông tin xấu, độc cũng có thể góp phần làm nội dung vi phạm lan truyền. Phòng ANM và PCTPCNC Công an TP. Huế phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên theo dõi, tương tác với các trang, nhóm đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và đã phối hợp mời làm việc 45 cá nhân liên quan. Phần lớn thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và vô tình tiếp tay cho việc lan truyền nội dung độc hại.

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Theo Đại tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng ANM và PCTPCNC Công an TP. Huế, đơn vị đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ, nghiên cứu các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo để rà quét, phân tích, phát hiện sớm hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho người dân.

Các nội dung về Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng nhận diện tin giả và trách nhiệm của công dân trên không gian mạng được lực lượng công an truyền tải qua video ngắn, infographic, podcast, fanpage, TikTok và các nền tảng số khác, đặc biệt hướng đến giới trẻ. Qua đó, từng bước xây dựng “sức đề kháng” cho cộng đồng trước thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Đại tá Mai Văn Toàn nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng cùng với sự xuất hiện của nhiều thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, deepfake, lừa đảo công nghệ cao và tội phạm mạng xuyên biên giới, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Luật An ninh mạng năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) đã bổ sung nhiều quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó mở rộng phạm vi quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ trên môi trường số; tăng cường quản lý thông tin trực tuyến, bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung cơ chế ứng phó với các rủi ro công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, deepfake; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng và an toàn thông tin.

Luật An ninh mạng năm 2025 được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn để bảo vệ chủ quyền số quốc gia, nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp.