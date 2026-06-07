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Những điểm vui chơi "quốc dân" ở châu Á dành cho gia đình có trẻ nhỏ

HNN.VN - Những tiếng cười trong công viên giải trí, khoảnh khắc háo hức khi gặp nhân vật yêu thích hay lần đầu khám phá thế giới đại dương kỳ thú thường trở thành những ký ức khó quên của tuổi thơ. Đó cũng là lý do nhiều gia đình Việt lựa chọn các công viên giải trí nổi tiếng ở châu Á cho những kỳ nghỉ cùng con.

Các gia đình ưu tiên các điểm đến gần Việt Nam

Ngày càng nhiều gia đình lựa chọn những điểm đến gần Việt Nam cho các kỳ nghỉ cùng con. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, các bậc phụ huynh mong muốn trẻ có thêm thời gian để vui chơi, khám phá và tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi.

Từ Hong Kong, Singapore đến Malaysia hay Nhật Bản, chỉ vài giờ bay là cả gia đình đã có thể bước vào những thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi có những lâu đài cổ tích, đại dương kỳ thú hay các công viên giải trí nổi tiếng thế giới. Không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, đó còn là cơ hội để cha mẹ cùng con tạo nên những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm đầu đời và những câu chuyện sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau đó.

 
Các gia đình ưu tiên lựa chọn những điểm đến gần Việt Nam 

Điểm danh những công viên giải trí châu Á hàng đầu

Từ thế giới cổ tích đến những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, các công viên giải trí dưới đây đang là điểm đến được nhiều gia đình yêu thích khi du lịch châu Á. 

Hong Kong Disneyland 

Nếu có một nơi khiến trẻ nhỏ háo hức ngay từ khi lên kế hoạch cho chuyến đi, đó có lẽ là Hong Kong Disneyland. Công viên đưa du khách lạc vào thế giới tuổi thơ với những lâu đài cổ tích, các nhân vật Disney quen thuộc và không gian được tái hiện sống động như trong phim.

Bên cạnh những trò chơi hấp dẫn, các cuộc diễu hành đầy màu sắc, chương trình biểu diễn nghệ thuật và màn trình diễn ánh sáng cuối ngày luôn là những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng. Với sự xuất hiện của những khu chủ đề mới như World of Frozen, Hong Kong Disneyland tiếp tục là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong mỗi chuyến du lịch Hong Kong.

 
Hong Kong Disneyland là điểm đến mơ ước của nhiều gia đình có trẻ nhỏ 

Singapore Oceanarium 

Với nhiều gia đình, Singapore Oceanarium là nơi biến hành trình khám phá đại dương trở nên sống động hơn bao giờ hết. Không gian rộng lớn với hơn 22 khu trưng bày theo chủ đề, quy tụ khoảng 100.000 sinh vật biển thuộc hơn 800 loài khác nhau, mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác dưới lòng đại dương. 

Điểm đặc biệt của Singapore Oceanarium nằm ở cách kết hợp giữa giải trí và giáo dục. Trẻ nhỏ không chỉ được quan sát các loài sinh vật biển mà còn có cơ hội tìm hiểu về môi trường tự nhiên và tầm quan trọng của việc bảo tồn đại dương. Nhờ đó, chuyến tham quan không chỉ mang lại những giờ phút vui chơi mà còn trở thành trải nghiệm học hỏi thú vị dành cho cả gia đình.

 Trẻ nhỏ có thể khám phá thế giới đại dương tại Singapore Oceanarium

Legoland Malaysia 

Nằm tại thành phố Johor Bahru, bang Johor, gần biên giới Singapore, Legoland Malaysia  được xây dựng từ hơn 70 triệu viên gạch Lego, tái hiện sống động những tòa nhà nổi tiếng, thành phố thu nhỏ và các nhân vật ngộ nghĩnh, mang đến cảm giác như đang bước vào một cuốn truyện đầy màu sắc.

Điểm hấp dẫn của Legoland Malaysia không nằm ở tốc độ hay cảm giác mạnh, mà ở những trải nghiệm khơi gợi trí tò mò và khả năng sáng tạo. Trẻ nhỏ có thể tự tay lắp ghép mô hình, tham gia các trò chơi tương tác và khám phá nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Nơi đây đã trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình trong mỗi chuyến du lịch Malaysia.

 Legoland Malaysia mang đến không gian vui chơi giàu tính sáng tạo 

Universal Studios Nhật Bản

Không chỉ là một công viên giải trí, Universal Studios Nhật Bản còn mang đến cơ hội để cả gia đình cùng bước vào thế giới của những bộ phim và trò chơi đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Nổi bật nhất là Super Nintendo World, nơi Mario, Luigi và những nhân vật quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt du khách. Những trò chơi tương tác hiện đại, hiệu ứng sống động cùng không gian được thiết kế tỉ mỉ khiến cả trẻ em lẫn người lớn đều dễ dàng hòa mình vào cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Đó cũng là lý do Universal Studios Nhật Bản luôn nằm trong danh sách điểm đến được yêu thích nhất của các gia đình khi ghé thăm Osaka.

Với khoảng cách không quá xa Việt Nam, những công viên giải trí hàng đầu châu Á tiếp tục là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên mỗi dịp nghỉ hè, lễ Tết hay các kỳ nghỉ ngắn ngày trong năm. 

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