Thả số chim trời người dân mua bán trái phép về tự nhiên

Thả số chim trời về với tự nhiên

Trước đó, nhận được thông tin từ quần chúng Nhân dân, tại khu vực đường Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu có tình trạng mua bán chim trời. Ngay sau đó, Hạt kiểm lâm Khu vực Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu tiến hành kiểm tra tại khu vực phản ánh.

Qua kiểm tra, Hạt kiểm lâm Khu vực Trung tâm và lực lượng chức năng phát hiện có 1 giỏ xách của một người dân chứa chim trời với số lượng 12 cá thể đều còn sống chủng loại thuộc chim choắt (Actitis hypoleucos).

Hạt kiểm lâm Khu vực Trung tâm đã cùng với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, thả số lượng chim choắt về môi trường tự nhiên.

Từ sự việc này, Hạt kiểm lâm Khu vực Trung tâm và ngành chức năng khuyến cao người dân, không mua bán, tàng trữ và tận diệt chim trời, đảm bảo môi trường sống cho các loài động vật.