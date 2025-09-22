  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 20/10/2025 10:34

Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học số 1 An Đông

HNN.VN - Sáng 20/10, Trường Tiểu học số 1 An Đông, phường An Cựu và Công ty TNHH Honda Hồng Phú (TP. Huế) cùng phối hợp tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho các em học sinh của trường.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

 Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học số 1 An Đông, phường An Cựu

Đây là chương trình được thực hiện giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn quốc năm học 2025 – 2026.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Honda Hồng Phú đã trao tặng 224 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khối lớp 1 của Trường Tiểu học số 1 An Đông. Ngoài tặng mũ bảo hiểm, học sinh còn được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi an toàn khi tham gia giao thông bằng xe máy, tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu về an toàn giao thông.

Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng khi tham gia giao thông mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Đội mũ bảo hiểm – bảo vệ chính mình và người thân”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường.

Tin, ảnh: MINH KHUÊ
 Từ khóa:
Trao mũ bảo hiểmHondaTrường Tiểu học số 1 An ĐôngAn Cựu.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bùng cháy cùng Đại nhạc hội Uni Tour

Đêm 23/12, tại Học viện Âm nhạc đã diễn ra chương trình Đại nhạc hội Uni Tour do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Bùng cháy cùng Đại nhạc hội Uni Tour

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top