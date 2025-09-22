Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học số 1 An Đông, phường An Cựu

Đây là chương trình được thực hiện giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Công ty Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn quốc năm học 2025 – 2026.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Honda Hồng Phú đã trao tặng 224 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khối lớp 1 của Trường Tiểu học số 1 An Đông. Ngoài tặng mũ bảo hiểm, học sinh còn được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi an toàn khi tham gia giao thông bằng xe máy, tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu về an toàn giao thông.

Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng khi tham gia giao thông mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Đội mũ bảo hiểm – bảo vệ chính mình và người thân”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường.