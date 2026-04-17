Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan...

Ngày 18/4/1946, Chính phủ ban hành Nghị định tổ chức Việt Nam Công an vụ - dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời, phát triển thống nhất của các lực lượng trong Công an nhân dân. Trong đó, có lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng Công an TP. Huế và bốn lực lượng

Từ cùng một cội nguồn, bốn lực lượng nói trên luôn gắn bó chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Huế. Những năm gần đây, các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế và kéo giảm tội phạm qua từng năm; triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và tạo môi trường an toàn, phục vụ phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các lực lượng đã đạt được trong 80 năm qua.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Công an thành phố nói chung và bốn lực lượng nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 tập thể

Trước hết, cần chủ động, chiến lược trong nắm bắt, triển khai và tham mưu thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Công an; không để xảy ra tình trạng “biết muộn, xử lý chậm”. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thông tin, phân tích, dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm yêu cầu “sớm, sắc, chắc, sâu”.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh vững chắc; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá; giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng công an cần tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm “Lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”. Đồng thời, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công; phát huy hiệu quả định danh điện tử, ứng dụng VNeID, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi nghiệp vụ, bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân; thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào “Ba nhất”. Tiếp tục xây dựng công an cơ sở vững mạnh, giải quyết kịp thời các vấn đề từ địa bàn. Quan trọng nhất là thực hiện tốt phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, khẳng định vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, hỗ trợ Nhân dân, nhất là người yếu thế. Qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đã có 5 tập thể và 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 10 tập thể và 4 cá nhân được các Cục An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Ngoài ra, có 5 tập thể và 5 cá nhân được trao Giấy chứng nhận đạt giải tại Cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.