Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức

HNN.VN - Ngày 10/10, Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Việt Nam điểm đến đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp quốc tếQuy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân phía nam thành phố: Ý nghĩa nhiều mặtSẵn sàng các phương án vệ sinh đô thị mùa mưa bãoLan tỏa mô hình du lịch không khói thuốcCơ hội ngoại giao rộng mở trong kỷ nguyên vươn mình

 Bảo vệ môi trường, trong đó có hệ sinh thái đầm phá là vấn đề được các học viên quan tâm. Ảnh minh họa

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp nhiều thông tin, kiến thức pháp luật quan trọng về bảo vệ môi trường. Cụ thể là quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các báo cáo viên đã trình bày và làm rõ những điểm mới, quan trọng và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường tại địa phương; từ đó giải thích và hướng dẫn đại biểu cách áp dụng và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật để thực hiện công việc hiệu quả, chính xác và kịp thời.

Đây là dịp để các các bộ, công chức được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng cần thiết, phục vụ cho công tác; cùng thảo luận, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp trong thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
môi trườngpháp luậttuyên truyềnbảo vệTư phápviện
