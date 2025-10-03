Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân phía nam thành phố: Ý nghĩa nhiều mặt

Phú Bài có nhiều dư địa để phát triển hạ tầng đô thị

Nhiều “dư địa”

Theo UBND phường Phú Bài, sau khi sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính gồm: Phường Phú Bài cũ và các xã Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa, phường Phú Bài hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển hạ tầng đô thị.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, phường Phú Bài là khu vực có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông được kết nối bởi các tuyến Quốc lộ (QL) 1A, Tỉnh lộ (TL)15, TL7 và các tuyến đường giao thông nông thôn và đô thị được nhựa hóa, bê tông kiên cố. Vị trí địa lý chiến lược cách trung tâm thành phố về phía đông nam khoảng 7km, ngoài QL 1A, còn có cao tốc Bắc - Nam đi ngang qua, có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các khu công nghiệp…, lợi thế để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, phường xác định tận dụng các nguồn lực và cơ hội phát triển từ các khu vực lân cận, đặc biệt là phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics… tại khu vực xã Thủy Phù cũ; nhiều khu vực thuận lợi kêu gọi đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao, trang trại tập trung tại khu vực xã Phú Sơn cũ; với nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương có sẵn phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch “về nguồn”, du lịch sinh thái... tại xã Dương Hòa cũ. Ngoài ra, sự tăng trưởng dân số thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng, với vị trí địa lý thuận lợi, tập trung dân cư tạo động lực để đẩy mạnh đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng gặp những khó khăn như hạ tầng cũ và không đồng bộ, thiếu nguồn lực tài chính.

Để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vừa nêu, phường Phú Bài đã đề ra các giải pháp tăng cường đầu tư từ ngân sách và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc đầu tư phát triển hạ tầng, các nguồn viện trợ, xã hội hóa để huy động nguồn lực trong phát triển đô thị. Triển khai quy hoạch phát triển đô thị đồng bộ và hợp lý, quy hoạch sẽ chú trọng đến sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời kết hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Đặc biệt dựa vào tình hình thực tế các vùng miền để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp. Song song đó, Phú Bài đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông và kết nối với các khu vực lân cận nhằm cải thiện và nâng cấp hệ thống giao thông, giúp phát triển mạnh mẽ kinh tế và giao thương.

Cơ hội để phát triển kinh tế

Mới đây, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 73 về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân phía nam thành phố tại phường Phú Bài. Đây là dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời đảm bảo các yếu tố môi trường và quy hoạch đô thị với quy mô diện tích khoảng 100ha, với khoảng 36.000 mộ chôn một lần, 19.000 mộ cát táng, 6.500 mộ chôn tro cốt sau hỏa táng và các ô để lọ tro cốt hỏa táng.

Theo ông Lê Bá Minh Hải, nghị quyết có ý nghĩa quan trọng với địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng khu vực, góp phần làm đẹp và hiện đại hóa hạ tầng đô thị của phường; giảm bớt tình trạng lãng phí không gian và giúp quy hoạch đô thị phát triển hợp lý hơn, giảm sự phân tán của các khu nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu dân cư hiện tại, giúp không gian sống của người dân thoáng đãng hơn, sạch sẽ hơn. Ngoài ra, nghĩa trang có thể thu hút các công ty, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ đi kèm…

Về mặt môi trường và bảo vệ cảnh quan, Đồ án sẽ đảm bảo việc xây dựng nghĩa trang được tổ chức khoa học, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Các yếu tố như cây xanh, xử lý nước thải, không gian công cộng trong nghĩa trang sẽ được đầu tư bài bản. Về xây dựng không gian văn hóa và tâm linh, với thiết kế khoa học, tạo không gian yên tĩnh, trang nghiêm và phù hợp với các giá trị văn hóa, tâm linh của người Huế. Đây cũng có thể là một điểm tham quan, nơi gắn kết cộng đồng, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Theo UBND phường Phú Bài, Đồ án cũng giúp việc quản lý đất đai thuận lợi hơn, đồng thời giải quyết được tình trạng thiếu đất cho mục đích chôn cất tại các khu dân cư, tránh tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng các nghĩa trang tự phát không kiểm soát...

Việc thông qua Đồ án là một quyết định quan trọng đối với phường Phú Bài. Nó không chỉ giúp giải quyết vấn đề về đất đai và môi trường mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và phát triển bền vững cho khu vực. Đồng thời, cũng sẽ là động lực để phường đẩy mạnh các công tác quy hoạch, hạ tầng và bảo vệ môi trường trong tương lai.