Cơ hội ngoại giao rộng mở trong kỷ nguyên vươn mình

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà Vua Bỉ Philippe. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau chặng đường hội nhập quốc tế sâu rộng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định. Còn theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là thời điểm “hội tụ” để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới.

Trong dòng chảy đầy biến động của thời cuộc, khi trật tự thế giới định hình theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá là đang nổi lên như một quốc gia tầm trung năng động, bản lĩnh và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Viện Lowy của Australia cho rằng, Việt Nam hiện mang sức mạnh của một quốc gia tầm trung với ảnh hưởng ngoại giao ngày càng vươn xa, có vai trò không thể thiếu trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trên bình diện song phương, Việt Nam từng bước mở rộng quan hệ với 195 quốc gia, thiết lập 32 khuôn khổ đối tác quan trọng, trong đó có 17 đối tác chiến lược và 13 đối tác toàn diện. Đây là “cơ đồ đối ngoại” chưa từng có trong lịch sử, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng nhận định: “Việt Nam là hình mẫu của hòa bình và phát triển bền vững”.

Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại của các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp ngày càng mở rộng, chủ động, tích cực và đi vào chiều sâu, đạt kết quả thực chất. Hoạt động đối ngoại của Chính phủ trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và đan xen lợi ích với các đối tác, nhất là các nước lớn, các đối tác chiến lược, các nước láng giềng và các nước trong khu vực. Nội hàm kinh tế ngày càng chiếm trọng số lớn trong các hoạt động đối ngoại các cấp, nhất là cấp cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hữu nghị của Nhân dân cũng đã triển khai đối ngoại thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị với Nhân dân các nước, quảng bá sâu rộng công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam chủ động, tích cực đóng góp tại ASEAN, APEC, G20, BRICS, Liên hợp quốc…, trở thành một trong những tiếng nói quan trọng của các nước đang phát triển. Việt Nam tích cực tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, trong giải quyết vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy quyền con người, thể hiện năng lực trên nhiều trọng trách quốc tế.

Đóng góp của cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngày càng nhiều tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế về quốc phòng - an ninh, hiện thực hóa cam kết với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển chung của nhân loại. Câu chuyện Việt Nam thực sự đã truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế về sự vươn lên của một đất nước từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành biểu tượng hòa bình, hữu nghị, phát triển năng động và đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, những thành tựu của ngoại giao kinh tế tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội để Việt Nam thiết lập các mối quan hệ hợp tác, đối tác trên các lĩnh vực then chốt phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điều này càng có ý nghĩa khi các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số được xác định là những “cực tăng trưởng mới”. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Việt Nam không chỉ tham gia mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tiên tiến, hấp dẫn”. Những cam kết hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU)… trong các lĩnh vực này đang mở ra cơ hội để Việt Nam “đi tắt, đón đầu”, trở thành trung tâm mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước những thách thức phức tạp trên Biển Đông và an ninh khu vực, đối ngoại quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với ngoại giao chính trị, kinh tế để giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình. Việt Nam tiếp tục tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với nhiều nước lớn, qua đó khẳng định vai trò một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong khu vực. Sự gắn kết giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại đã hình thành thế “chân kiềng” vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chính trị ổn định, môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác được Việt Nam gìn giữ bền vững trong suốt 40 năm qua chính là điều kiện thuận lợi để đất nước đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng ta với chủ trương độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại…, cùng bản sắc “ngoại giao cây tre” vừa giúp đất nước mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế, vừa kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đường lối đối ngoại của Đảng đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước. Việt Nam đã tạo được sự tin cậy trong cộng đồng quốc tế, nâng tầm quan hệ song phương, hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới.

Trong một thế giới nhiều bất ổn, nguy cơ “chọn bên” ngày càng rõ rệt, song cũng đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cho nhiều quốc gia nếu biết tận dụng lợi thế và lựa chọn hướng đi đúng, phương cách đúng. Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa”, không chọn phe mà chọn lẽ phải, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Chính sách quốc phòng “bốn không” đã tạo nên uy tín một Việt Nam độc lập, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Chủ trương vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về “đối tượng”, “đối tác”, tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuộc.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, xác định bất kỳ quốc gia nào muốn vươn mình thì phải khẳng định được bản sắc văn hóa, Việt Nam đang thúc đẩy nhiều giải pháp mang tính đột phá để tăng cường công tác văn hóa đối ngoại, củng cố sức mạnh mềm, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó là đặt trọng tâm thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, thông qua tăng cường hợp tác ngoại giao khoa học - công nghệ, tạo cầu nối để Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm công nghệ mới, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái trong khu vực…

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”.

Trong kỷ nguyên ấy, việc thúc đẩy, nắm bắt những cơ hội rộng mở về ngoại giao, hợp tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá trên hành trình xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế, đồng hành cùng các dân tộc khác trong hành trình xây dựng hòa bình, phát triển và tiến bộ chung của nhân loại.