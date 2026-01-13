Đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng

Lực lượng Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án một vụ án kinh tế

Chuyển động tích cực

Năm 2025, tổng số việc phải THA liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố là 51 việc, với số tiền hơn 51,7 tỷ đồng. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 39 việc, tương ứng hơn 37 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 14 việc, thu hồi được hơn 6,39 tỷ đồng cho Nhà nước.

Con số này tuy chưa lớn so với tổng nghĩa vụ phải THA, song trong bối cảnh là năm đầu tiên THADS Huế vận hành theo mô hình tổ chức mới, đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, bài bản của toàn hệ thống.

Ông Phan Công Hiền, Phó Trưởng THADS thành phố nhấn mạnh: “Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là thước đo hiệu quả cuối cùng của công tác phòng, chống tham nhũng. Chúng tôi xác định, bản án có hiệu lực mà tài sản không được thu hồi đầy đủ thì công lý chưa trọn vẹn. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, ngành THADS cũng kiên trì, quyết liệt thực hiện, không né tránh, không để kéo dài không cần thiết”.

Trong năm 2025, THADS Huế đã tăng cường xác minh điều kiện THA ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký đất đai, ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm kịp thời áp dụng biện pháp bảo đảm, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Công tác cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản được triển khai thận trọng nhưng kiên quyết. Toàn ngành đã ban hành 130 quyết định cưỡng chế THA, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến tài sản giá trị lớn, phức tạp về pháp lý. Kết quả bán đấu giá thành đạt 59 việc, với số tiền hơn 333 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng vào việc thu hồi tài sản cho Nhà nước và các đương sự.

Ông Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng THADS khu vực 1 chia sẻ: “Đặc thù của các vụ án tham nhũng, kinh tế là tài sản thường đã bị chuyển dịch, che giấu tinh vi, thậm chí vướng tranh chấp dân sự kéo dài. Chúng tôi chủ trương bám sát từng hồ sơ, từng tài sản, không trông chờ, không đùn đẩy. Việc nào có điều kiện là tổ chức THA ngay, việc nào chưa đủ điều kiện thì xác minh định kỳ, kiên trì theo đuổi”.

Thực tế cho thấy, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn trong khi số lượng chấp hành viên giảm; nhiều tài sản kê biên là bất động sản gặp khó trong khâu bán đấu giá do thị trường trầm lắng; một số người phải THA chây ỳ, né tránh nghĩa vụ. Ngoài ra, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn đầu còn lúng túng, ảnh hưởng nhất định đến công tác phối hợp liên ngành.

Ông Phan Công Hiền thẳng thắn: “Chúng tôi không né tránh những tồn tại, hạn chế. Điều quan trọng là phải chỉ rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Tinh thần chung của toàn ngành là nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật và hành động quyết liệt để thay đổi”.

Tạo bứt phá trong thu hồi tài sản

Bước sang năm 2026, THADS thành phố Huế xác định rõ mục tiêu: Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tập trung vào các vụ việc có giá trị lớn, kéo dài nhiều năm; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong những giải pháp trọng tâm là rà soát toàn bộ các vụ việc tồn đọng liên quan đến tham nhũng, kinh tế để phân loại, xây dựng kế hoạch thi hành cụ thể cho từng vụ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm cá nhân của chấp hành viên, gắn kết quả thu hồi tài sản với đánh giá, xếp loại cán bộ.

Ông Phan Công Hiền khẳng định: “Thu hồi tài sản tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là yêu cầu chính trị, cam kết trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Năm 2026, chúng tôi quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt hơn, cả về số tiền thu hồi lẫn tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp”.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương yêu cầu công tác THA phải được xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; trong đó, Ban Chỉ đạo THADS giữ vai trò trung tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là đối với các vụ việc trọng điểm, kéo dài, liên quan đến tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và chuẩn bị tốt điều kiện triển khai Luật THADS sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, coi đây là nền tảng để tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn tới.

Với quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm tạo bước bứt phá, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý.