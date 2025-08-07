Mang “hàng đá” vào Huế chưa kịp bán, đôi bạn thân cùng lãnh án

Các bị cáo Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng trước tòa

Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 13/1/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân, TP. Huế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định xác định đây là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 72,68 gam.

Quá trình điều tra, Thắng và Thành quen biết nhau từ năm 2015 do sống gần nhà tại thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Cả hai đã thống nhất cùng mua bán ma túy để thu lợi bất chính.

Ngày 10/1/2025, một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch ở TP. Huế liên hệ qua mạng xã hội đặt mua Thắng 100 gam ma túy đá.

Ngày 13/1/2025, Thắng mua 1 gói ma túy đá (khối lượng 72,68 gam) từ một đối tượng tên thường gọi là “Cu Anh” với giá 19 triệu đồng, sau đó báo giá lại cho khách 22 triệu đồng.

Khi khách đồng ý, Thắng gọi Thành đến một khách sạn ở Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) nhận ma túy rồi cùng mình mang vào Huế giao cho khách. Thắng hứa trả công cho Thành 1 triệu đồng.

Khi cả hai vừa đến điểm hẹn ở bờ hồ đường Đinh Liệt để giao hàng thì bị Công an TP. Huế phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng cùng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.