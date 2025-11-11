Chợ phế liệu trực tuyến thu gom hơn 210 tấn rác tái chế

Chợ phế liệu trực tuyến đã thu gom hơn 210 tấn rác tái chế. Ảnh: Dự án TVA

Ngày 13/11, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung VN (Dự án TVA) phối hợp cùng Sáng kiến mGreen tổ chức tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ trong PLRTN và Quản lý chuỗi cung ứng rác tái chế thông qua ứng dụng mGreen.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các sở ngành, doanh nghiệp cùng hơn 50 người mua - bán tiêu biểu tham gia vận hành và sử dụng hệ thống công nghệ mGreen trong suốt quá trình triển khai.

Là sáng kiến đạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa Huế 2023 do Dự án TVA tổ chức, mGreen là ứng dụng kết nối trực tiếp giữa người bán và người thu mua rác tái chế. Người sử dụng ứng dụng sau khi phân loại rác tái chế có thể lựa chọn đặt lịch thu gom tại nhà hoặc mang đến các điểm đổi rác lấy quà trên điện thoại hay mang tới các điểm lưu chứa rác sau phân loại trên địa bàn thành phố. Người sử dụng có thể lựa chọn được nhận tiền hoặc tích điểm theo khối lượng rác tái chế hoặc theo lần phân loại rác.

Sau 2 năm thực hiện, hệ thống “Chợ mua bán phế liệu trực tuyến mGreen” đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và PLRTN tại TP. Huế khi có gần 3.000 hộ gia đình đã tham gia sử dụng ứng dụng di động mGreen để phân loại rác.

Ba tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ tại phường Hương An, An Cựu và tổ số 3 được thành lập với 32 thành viên, sử dụng ứng dụng di động để thu gom rác tái chế tận nhà. Ngoài ra, 9 vựa phế liệu và 2 nhà máy tái chế cũng tham gia vào hệ thống, góp phần phân loại và thu gom hơn 210 tấn rác tái chế, đồng thời kết nối 4.200 đơn thu gom và thực hiện 8.500 giao dịch mua bán, đổi quà. Đặc biệt, hơn 30 tấn bao bì nhựa đã qua sử dụng đã được giao dịch thông qua hai ứng dụng mua rác và bán rác trên nền tảng trực tuyến mGreen.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Hà Vi, Tổ trưởng Tổ hợp tác nghề ve chai công nghệ số 3, cho biết: “Hệ thống công nghệ mGreen đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động phân loại và thu gom rác tái chế, đồng thời kết nối trực tiếp với các đơn vị tái chế có giấy phép môi trường. Nhờ đó, tổ hợp tác hoạt động có định hướng phát triển thành hộ kinh doanh phế liệu chính thức. Chúng tôi mong hoạt động này sẽ được triển khai lâu dài để tiếp tục hỗ trợ các mắt xích trong chuỗi thu gom và tái chế.”

Sau thời gian triển khai thành công tại TP. Huế, người buôn bán ve chai công nghệ kiểu mới đã góp phần hỗ trợ giải bài toán về PLRTN, thúc đẩy chuyển đổi số trong nghề buôn bán ve chai phế liệu, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.