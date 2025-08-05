  • Huế ngày nay Online
Mua bán ma túy tại quán beer club, 2 đối tượng lĩnh án tù thích đáng

HNN.VN - Ngày 7/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Hoàng Bá Đạt (SN 1991), Lưu Thị Trúc (SN 1996) về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Liền (SN 1997), Hoàng Phú Thịnh (SN 2000) về tội danh “Che giấu tội phạm”. Cả 4 bị cáo cùng trú tại TP. Huế.

 Hai bị cáo Hoàng Bá Đạt và Lưu Thị Trúc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại một quán beer club trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ (TP. Huế), Lưu Thị Trúc quen biết với Hoàng Bá Đạt. Từ đây, cả hai bắt đầu tham gia đường dây mua bán ma túy.

Đạt đặt vấn đề với Trúc, nếu tại quán có khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Trúc báo cho Đạt để cung cấp ma túy và trả tiền công cho Trúc. Đồng thời, Đạt nhờ Trúc tìm thêm nguồn hàng cho mình. Trúc đã liên hệ với Trần Duy Hải (SN 1992, trú tại Bình Định, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) người từng quen biết trong thời gian Trúc sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.

Các lần giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Đạt chuyển tiền cho Trúc, sau đó Trúc chuyển khoản lại cho Hải. Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh.

Ngày 22/3/2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi Trúc chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ.

Ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân (TP. Huế) thì bị cơ quan Công an phát hiện. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Sau khi biết bị lộ, Trúc và Đạt lập tức bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 14 - 23/3/2024, Trúc đã thực hiện 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải, chuyển qua công ty giao hàng nhằm mục đích bán lại kiếm lời cho Đạt. Ngoài ra, 2 bị cáo còn nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn TP. Huế.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ, hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng với 2 bị cáo Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh sau khi biết kiện hàng có ma túy bị Công an phát hiện đã thông báo cho 2 bị cáo Trúc và Đạt để bị cáo kịp thời trốn đi. Vì vậy, HĐXX tuyên 2 bị cáo cùng mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”.

ĐỨC QUANG
Làm giả hàng loạt giấy phép lái xe, hai bị cáo lĩnh án tù

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Truyền (SN 1975) và Võ Văn Tây (SN 1979), cùng trú tại TP. Huế, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Làm giả hàng loạt giấy phép lái xe, hai bị cáo lĩnh án tù
Tuyên án chung thân với các đối tượng trong đường dây mua bán gần 3kg ma túy

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 6 bị cáo gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1997), Nguyễn Thị Lan (SN 1998), Nguyễn Trung Thông (SN 1997), Trần Lê Viết Ninh (SN 2002), Nguyễn Nhật Trường (SN 1994) và Lê Trương Ngọc (SN 1996), tất cả đều trú tại TP. Huế.

Tuyên án chung thân với các đối tượng trong đường dây mua bán gần 3kg ma túy
Án tù 10 năm cho đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Hồ Minh Vũ (SN 1995), trú tại phường Thủy Tân, TP. Huế về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Trịnh Văn Rớt (SN 1998), trú tại phường Phú Bài, TP. Huế về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Án tù 10 năm cho đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
'Chung một quyết tâm', hiểm họa ma túy nhất định sẽ bị loại trừ

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, chúng ta cùng tin tưởng chắc chắn rằng hiểm họa ma tuý nhất định sẽ bị loại trừ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Chung một quyết tâm , hiểm họa ma túy nhất định sẽ bị loại trừ

