Mua bán ma túy tại quán beer club, 2 đối tượng lĩnh án tù thích đáng

Hai bị cáo Hoàng Bá Đạt và Lưu Thị Trúc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại một quán beer club trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ (TP. Huế), Lưu Thị Trúc quen biết với Hoàng Bá Đạt. Từ đây, cả hai bắt đầu tham gia đường dây mua bán ma túy.

Đạt đặt vấn đề với Trúc, nếu tại quán có khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Trúc báo cho Đạt để cung cấp ma túy và trả tiền công cho Trúc. Đồng thời, Đạt nhờ Trúc tìm thêm nguồn hàng cho mình. Trúc đã liên hệ với Trần Duy Hải (SN 1992, trú tại Bình Định, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) người từng quen biết trong thời gian Trúc sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.

Các lần giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Đạt chuyển tiền cho Trúc, sau đó Trúc chuyển khoản lại cho Hải. Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh.

Ngày 22/3/2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi Trúc chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ.

Ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh tại đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân (TP. Huế) thì bị cơ quan Công an phát hiện. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Sau khi biết bị lộ, Trúc và Đạt lập tức bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ ngày 14 - 23/3/2024, Trúc đã thực hiện 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải, chuyển qua công ty giao hàng nhằm mục đích bán lại kiếm lời cho Đạt. Ngoài ra, 2 bị cáo còn nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn TP. Huế.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ, hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng với 2 bị cáo Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh sau khi biết kiện hàng có ma túy bị Công an phát hiện đã thông báo cho 2 bị cáo Trúc và Đạt để bị cáo kịp thời trốn đi. Vì vậy, HĐXX tuyên 2 bị cáo cùng mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Che giấu tội phạm”.