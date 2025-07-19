Cặp đôi buôn bán hơn nửa 0,5kg ma túy lĩnh 33 năm tù

Hai bị cáo Nguyễn Văn Buôn và Trương Hồ Bảo Quyên tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 4/1/2025, Công an TP. Huế bất ngờ kiểm tra tại nhà của Buôn, kiệt 58 Hàn Mặc Tử (phường Vỹ Dạ) bắt quả tang Quyên và Buôn đang tàng trữ trái phép ma túy trong nhiều túi nilon; bên trong chứa đựng viên nén màu đỏ, xanh và tinh thể màu trắng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyên tại đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân), cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ số lượng lớn viên nén và tinh thể trắng cất giấu dưới bàn máy tính. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật là ma túy loại Methamphetamine.

Qua điều tra cho thấy, Quyên và Buôn quen biết, chung sống như vợ chồng tại nhà Buôn, cùng tham gia mua bán ma túy. Quyên thường mang ma túy từ nhà mình sang cất giấu tại nhà Buôn để bán. Việc giao dịch diễn ra tại cả hai nơi hoặc các địa điểm theo yêu cầu của khách, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ngoài số tang vật thu giữ, cơ quan điều tra xác định trong các ngày 17/12/2024 và 3/1/2025, Quyên đã bán cho 2 đối tượng khác 29,2627 gam Methamphetamine.

Tổng khối lượng ma túy Quyên phải chịu trách nhiệm hình sự là 514,4027 gam Methamphetamine; Buôn phải chịu trách nhiệm với 230,3527 gam.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trương Hồ Bảo Quyên 17 năm tù và Nguyễn Văn Buôn 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chí Tâm

Trước đó vào ngày 11/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, trú tại TP. Huế).

Khoảng từ năm 2020, Tâm làm việc cho Công ty cổ phần Địa ốc Nhật Phát, địa chỉ tại đường Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa. Trong thời gian làm việc, Tâm đã môi giới thành công nhiều giao dịch mua bán đất, đem lại lợi nhuận cho công ty.

Nhận thấy thị trường bất động sản có chiều hướng tăng mạnh, Tâm đã huy động vốn mua nhiều thửa đất diện tích lớn tại TP. Huế, sau đó tách thửa để bán kiếm lời.

Thời gian đầu việc kinh doanh thuận lợi, tuy nhiên, sau đó thị trường biến động đi xuống khiến Tâm thua lỗ nặng. Để có tiền trả nợ và kéo dài thời gian vay vốn, Tâm giả vờ vay tiền để mua đất rồi tách thửa bán, cầm cố giấy tờ đất không thuộc sở hữu của mình. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người bán đất để biến hợp đồng ủy quyền làm giấy tờ thành hợp đồng ủy quyền toàn bộ, qua đó chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 - 2/2023, tại thị xã Hương Trà (cũ) và huyện Quảng Điền (cũ), Tâm đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm 15 năm tù giam.