Dựng chuyện để lừa đưa người đi nước ngoài

Nguyễn Đình Đăng Khoa trước tòa.

Kịch bản tinh vi

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP. Huế, Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP. Huế) cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mang danh Giám đốc Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist - Khu du lịch sinh thái An Nhiên, Khoa đã tạo dựng vỏ bọc doanh nghiệp để tiếp cận những người có nhu cầu đi nước ngoài.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 2/2023, do làm ăn thua lỗ và cần tiền tiêu xài, Khoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu xuất cảnh. Nhận thấy nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc, du lịch Mỹ, châu Âu tăng cao, Khoa đăng ký thành lập công ty làm “vỏ bọc”, dù doanh nghiệp không được cấp phép thực hiện dịch vụ đưa người lao động hoặc khách du lịch ra nước ngoài.

Để tạo lòng tin, Khoa quảng bá dịch vụ làm hồ sơ, visa và đưa người đi nước ngoài theo hình thức trọn gói. Ban đầu, Khoa thu các khoản phí nhỏ lẻ như làm hồ sơ, visa, vé máy bay. Khi người có nhu cầu đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục đòi hỏi các khoản tiền lớn hơn mang tên “tiền cọc chống trốn”, cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi kết thúc chuyến đi.

Một trong những nạn nhân bị lừa số tiền lớn là ông Lê Quang Đ. (TP. Huế). Muốn đi du lịch Mỹ, ông Đ. được Khoa đưa ra phương án phải đi du lịch châu Âu trước để làm “đẹp” hồ sơ, tăng khả năng được cấp visa Mỹ. Tin lời, ông Đ. nhiều lần chuyển tiền làm sổ tiết kiệm, chi phí dịch vụ và tiền đặt cọc. Đến khi không nhận được visa và yêu cầu rút hồ sơ, số tiền ông bị Khoa chiếm đoạt đã lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc lừa đảo những người có nhu cầu đi du lịch, Khoa còn đưa ra thông tin về các “đơn hàng” lao động tại Hàn Quốc với chi phí khoảng 50 triệu đồng/người, tìm người trung gian để tiếp cận các nạn nhân. Qua cầu nối này, 27 người tại Nghệ An đã gom góp chuyển cho Khoa tổng cộng hơn 1,05 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này không được đưa đi lao động như cam kết mà liên tục nhận thông báo hoãn lịch phỏng vấn, chờ đợi.

Bản án và bài học

Toàn bộ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại, Khoa không sử dụng vào việc thực hiện các thủ tục đưa người đi nước ngoài như cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân, trả lương nhân viên để duy trì hoạt động công ty.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của công dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nguyễn Đình Đăng Khoa vướng vào vòng lao lý. Năm 2009, Khoa từng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2025, Khoa tiếp tục bị TAND TP. Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các yếu tố nhân thân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mức án là lời cảnh báo đối với những thủ đoạn lợi dụng nhu cầu đi lao động, du lịch nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo xuất ngoại không mới, nhưng các đối tượng ngày càng tinh vi khi lợi dụng danh nghĩa công ty, con dấu thật và các thuật ngữ chuyên môn để thao túng tâm lý. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cọc hay chi phí làm hồ sơ xuất cảnh cho các cá nhân, doanh nghiệp khi chưa kiểm tra kỹ pháp lý. Khi có nhu cầu đi lao động hoặc du lịch nước ngoài, người dân nên liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng hoặc lựa chọn các doanh nghiệp có giấy phép, điều kiện hoạt động phù hợp với từng lĩnh vực; đồng thời kiểm tra thông tin doanh nghiệp trước khi giao dịch, chuyển tiền.