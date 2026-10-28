Lĩnh án chung thân vì truy đuổi, tấn công khiến 2 người tử vong

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ truy đuổi khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Huế, 8 bị cáo gồm Nguyễn Đình Phúc Hưng, Ngô Hoàng Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Hiếu Thuận, Trương Đạt, Trần Hưng, Nguyễn Duy Đô, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thanh Nghĩa bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị truy tố thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu Thuận tù chung thân về tội “Giết người”; Nguyễn Đình Phúc Hưng 20 năm 9 tháng tù và Nguyễn Duy Đô 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt Trần Hưng 19 năm tù, Nguyễn Thanh Nghĩa 18 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Đông đảo thanh thiếu niên và sinh viên tham dự phiên tòa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/2/2026, do có mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, các bị cáo cùng 4 bị cáo vị thành niên (được tách ra xét xử trong vụ án khác) thống nhất tìm đối phương để đánh trả thù. Cả nhóm chuẩn bị 1 cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại, 4 vỏ chai bia Huda, sau đó sử dụng 6 xe mô tô đi tìm đối phương.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, các đối tượng tổ chức truy đuổi với tốc độ khoảng 80 - 90 km/h, đồng thời sử dụng hung khí áp sát, tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài và Kiệt.

Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe chở Nguyễn Đình Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Nguyễn Thanh Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Nguyễn Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Ngô Hoàng Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Bị truy đuổi và tấn công liên tục, Sơn điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An. Vụ việc khiến Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Giết người” với các tình tiết định khung gồm “Giết 2 người trở lên”, “Giết người dưới 16 tuổi” và “Có tính chất côn đồ”. Đáng chú ý, một số bị cáo từng bị xử lý hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào trường giáo dưỡng liên quan đến các hành vi mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn Duy Đô từng bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, TAND TP. Huế phối hợp với Công an thành phố tổ chức cho 250 thanh thiếu niên trên địa bàn và 30 sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế tham dự. Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người trẻ nhận thức rõ hậu quả pháp lý và những hệ lụy nghiêm trọng của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.